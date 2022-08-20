疫情延誤就醫、拒脫口罩難早期揪病灶 口腔癌末病人增

抽菸、喝酒、吃檳榔是導致口腔癌的致命關鍵。（本報資料照片）

口腔癌是台灣青壯年男性最容易看到的癌症 ，根據台灣國民健康署2019年癌症登記資料顯示，口腔癌發生個案8204人中，其中9成為男性。

專家提醒，新冠疫情 讓許多患者畏懼就醫、篩檢，等到病情惡化到口腔癌第四期才就醫，多半為時已晚，呼籲民眾應盡快回診，並兩年一次追蹤。

抽菸、喝酒、吃檳榔是導致口腔癌的致命關鍵，研究指出，嚼檳榔者罹患上呼吸消化道癌症風險，比不嚼檳榔者高5倍，若三者皆有使用習慣，比無使用者更高達10.5倍。根據2021年死因統計有3395人死於口腔癌。

全台口腔癌篩檢資料發現，透過篩檢發現的口腔病變者，高達75%屬癌前病變及早期癌症，只要戒除菸檳習慣搭配治療，就可降低癌前病變惡性轉化的風險，加上定期檢查，更可降低26%死亡風險，早期發現、適時治療，存活率可高達8成以上。

預防口腔癌等疾病，戒掉抽菸等生活壞習慣很重要。（Getty Images）

台灣馬偕醫院總院癌症中心主任呂宜興表示，近兩年因為新冠疫情影響，民眾病情嚴重時才就醫，因此常見患者疾病嚴重度遠大於以往，包括癌細胞已有肺部、骨頭轉移，甚至局部腫瘤大到「超過我們想像」，即便醫療介入也很難處理。

呂宜興指出，且近期發現口腔癌第四期患者比率很高，第四期中也有分4A、4B、4C期，現在很多都是4B、4C期患者，不僅花更多精神及強度治療，結果可能不盡理想，有些患者及家屬可能會因此喪氣、放棄治療，沒想到因為疫情，拖半年、一年時間就醫卻造成嚴重後果。

呂宜興也發現，近期因為防疫戴口罩 緣故，有些門診不一定會要求患者將口罩脫下做例行檢查，或即便醫護要求患者脫下口罩，患者及家屬憂心染疫而拒絕脫口罩，若講話不清楚、口腔或喉嚨內長異物、腫瘤，口罩遮住便很難察覺，他仍希望各科醫師恢復原先作法，盡量幫病患多做檢查，找出細小問題。

近年電子煙、加熱菸等新型菸品猖獗，呂宜興認為，新型煙品上市時間短，目前國外研究證實電子菸、加熱菸造成肺部纖維化，但與口腔癌的關聯性有待研究，不過吸菸依舊從口腔進入，菸品中的精油、色素、少許尼古丁量都會經過口腔，雖研究未明但不能否定兩者的關聯。

極少數不菸不酒也不吃檳榔的民眾，也罹患口腔癌，呂宜興分析，這群口腔癌患者大致與兩件事有關，第一為「長者」，包括假牙尺寸不合，長者年紀增口腔形狀改變，需要適度調整。第二則是「過度清洗舌苔」，強烈刺激造成口腔粘膜破壞。不過這兩件事導致罹癌人數僅一成，相當少見。

「口腔黏膜檢查是由醫師目視及觸診口腔黏膜，診斷是否有疑似癌前病變或癌症病兆，檢查過程只要三分鐘。」國健署長吳昭軍提醒，口腔黏膜檢查能及早發現癌前病變，並加以治療、阻斷癌症發生的機會，30歲以上有菸檳習慣的民眾應至牙科、耳鼻喉科醫療院所接受口腔黏膜檢查。

觀察口腔癌病灶

經檢查發現，若是早期（第0-1期）病灶，又能及時接受口腔癌治療，5年存活率可高達8成；如果延遲發現或治療，則晚期個案存活率通常不到4成。口內只要出現「破斑硬突腫」之一的症狀，應盡速就醫，必要時應接受切片檢查，以確定診斷、及早治療。