我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

壯年男房事愈來愈不能如自己所願 竟是「這種病」作祟

健康醫療網／記者賴欣平報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

黃先生多年來一直為阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea, OSA）所苦，不僅因長期睡眠品質不佳，導致白天開始出現嗜睡現象；也因嚴重耳鳴，聽不清別人說的話，連帶自己講話也不知不覺變大聲，使得本應溫馨的家人相處時光，頻頻因誤會而引發爭執。除此之外，他坦言，在房事方面更是愈來愈不能如自己所願，導致與妻子的關係日漸不和諧。

所幸在接受正確診斷及穩定使用正壓呼吸器（Positive airway pressure, 又稱陽壓呼吸器）治療後，黃先生現今不僅睡眠問題好轉，耳鳴及性功能障礙等共病問題也一同獲改善，白天不時會帶妻小出去玩，晚上也能保有與妻子之間的魚水之歡，及時挽回原先瀕臨破碎的家庭關係。

打鼾者近半數有OSA

大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪表示，打鼾是因睡著時體內上呼吸道塌陷，導致呼吸不通暢，氣流開始與塌陷的軟組織產生共振而發出聲響。若塌陷情形嚴重，外部空氣進不了肺部，就可能出現間歇性呼吸中止的現象，臨床上稱為阻塞型睡眠呼吸中止症。

黃俊豪主任強調，「缺氧」為百病之源，當空氣無法順暢到達肺部，即可能引發一連串的全身性缺氧問題，包含心血管疾病如心肌梗塞或中風，神經系統問題如耳鳴、聽力障礙或老年癡呆症，都可能提早出現。除此之外，近年來醫界研究還發現，阻塞型睡眠呼吸中止症與性功能障礙之間也有緊密關聯。

勃起障礙、早洩 恐跟長期缺氧有關

性功能障礙常見兩種表現，分別為「勃起障礙」及「早洩」，究竟這些問題跟阻塞型睡眠呼吸中止症有何關聯？黃俊豪主任提到，長期缺氧可能影響體內性荷爾蒙分泌，也會導致自律神經失調，交感神經過度亢奮，進而增加動脈硬化風險。同時因血管擴張能力下降，使勃起時陰莖充血不足、硬度下降，演變成勃起障礙。此外，缺氧造成的神經發炎，也會讓神經反射變得過於敏感，故一受到刺激就早洩。

目前阻塞型睡眠呼吸中止症治療選項，包含手術、配戴呼吸器及止鼾牙套等，然而若經醫師評估後，認為患者疾病程度已進展到中度以上，即不建議以止鼾牙套為主要治療。資深睡眠技師賴彥汝補充，民眾可把正壓呼吸器想像成一種「隱形支架」，透過物理性的方式，維持患者睡眠時的呼吸道通暢，提供不想進行手術治療的患者，一種「非侵入性」的治療選擇。

【延伸閱讀】

睡眠呼吸中止症共病多　合併胃食道逆流嚴重程度加倍！

背後的呼喚也聽得見　新一代助聽器重現聲音場景

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54771

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術 檢測 中風

上一則

惱人頭痛 中醫針灸穴位按摩有助改善

下一則

輕熟女「髮際線」後退好心慌？醫揪「罪魁禍首」對症下藥

延伸閱讀

總是不自覺就漏尿？泌尿科授「日常預防妙招」

總是不自覺就漏尿？泌尿科授「日常預防妙招」
這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所
婦女經期痛到冒冷汗 竟是像顆大蘋果的「它」破裂了

婦女經期痛到冒冷汗 竟是像顆大蘋果的「它」破裂了
全球5成男性有「勃起障礙」 醫師提醒：恐是心肌梗塞前兆

全球5成男性有「勃起障礙」 醫師提醒：恐是心肌梗塞前兆

熱門新聞

酸菜、臘腸、午餐肉... 醃製食品吃多了，會提高患乳癌的風險嗎？香港近期的一個研究證明了兩者之間的潛在聯繫。(Pexels)

快看世界／研究：常吃醃製食品的女性 更易得乳癌

2022-08-12 16:15
（圖：健康醫療網提供）

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

2022-08-14 01:15
選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，同時也能兼顧健康。（新華社）

巧克力挑選3要訣 甜蜜吃不發胖

2022-08-12 02:15
醫師方心禹提醒，若有髮際線變寬、髮質變細軟，就得當心掉髮的問題，務必諮詢醫師意見。（亞大醫院提供）

1天只睡4小時 33歲她險禿心慌慌 醫曝：2招測掉髮

2022-08-12 05:37
醫師沈政男認為「新冠不會流感化」，就算到了年底，民眾仍然脫不下口罩。（本報資料照片）

疫情再起 醫師戳破免口罩幻想：新冠不會流感化

2022-08-16 05:43
（圖：健康醫療網提供）

皮膚反覆濕疹 內服外用治不好 竟是「這腫瘤」上身

2022-08-15 01:00

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」

5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切