壯年男房事愈來愈不能如自己所願 竟是「這種病」作祟

（圖：健康醫療網提供）

黃先生多年來一直為阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea, OSA）所苦，不僅因長期睡眠品質不佳，導致白天開始出現嗜睡現象；也因嚴重耳鳴，聽不清別人說的話，連帶自己講話也不知不覺變大聲，使得本應溫馨的家人相處時光，頻頻因誤會而引發爭執。除此之外，他坦言，在房事方面更是愈來愈不能如自己所願，導致與妻子的關係日漸不和諧。

所幸在接受正確診斷及穩定使用正壓呼吸器（Positive airway pressure, 又稱陽壓呼吸器）治療後，黃先生現今不僅睡眠問題好轉，耳鳴及性功能障礙等共病問題也一同獲改善，白天不時會帶妻小出去玩，晚上也能保有與妻子之間的魚水之歡，及時挽回原先瀕臨破碎的家庭關係。

打鼾者近半數有OSA

大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪表示，打鼾是因睡著時體內上呼吸道塌陷，導致呼吸不通暢，氣流開始與塌陷的軟組織產生共振而發出聲響。若塌陷情形嚴重，外部空氣進不了肺部，就可能出現間歇性呼吸中止的現象，臨床上稱為阻塞型睡眠呼吸中止症。

黃俊豪主任強調，「缺氧」為百病之源，當空氣無法順暢到達肺部，即可能引發一連串的全身性缺氧問題，包含心血管疾病如心肌梗塞或中風 ，神經系統問題如耳鳴、聽力障礙或老年癡呆症，都可能提早出現。除此之外，近年來醫界研究還發現，阻塞型睡眠呼吸中止症與性功能障礙之間也有緊密關聯。

勃起障礙、早洩 恐跟長期缺氧有關

性功能障礙常見兩種表現，分別為「勃起障礙」及「早洩」，究竟這些問題跟阻塞型睡眠呼吸中止症有何關聯？黃俊豪主任提到，長期缺氧可能影響體內性荷爾蒙分泌，也會導致自律神經失調，交感神經過度亢奮，進而增加動脈硬化風險。同時因血管擴張能力下降，使勃起時陰莖充血不足、硬度下降，演變成勃起障礙。此外，缺氧造成的神經發炎，也會讓神經反射變得過於敏感，故一受到刺激就早洩。

目前阻塞型睡眠呼吸中止症治療選項，包含手術 、配戴呼吸器及止鼾牙套等，然而若經醫師評估後，認為患者疾病程度已進展到中度以上，即不建議以止鼾牙套為主要治療。資深睡眠技師賴彥汝補充，民眾可把正壓呼吸器想像成一種「隱形支架」，透過物理性的方式，維持患者睡眠時的呼吸道通暢，提供不想進行手術治療的患者，一種「非侵入性」的治療選擇。

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資料來源：健康醫療網

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