下腹部腫塊勿輕忽 50歲男疝氣險失「腸」

（圖：健康醫療網提供）

一名50多歲男性，平時的工作需要常搬重物，發現側腹股溝腫塊已有多年，大多躺下時會消失，偶爾用手可將腫塊推回，因此不以為意；但最近發現腫塊及陰囊日漸腫大，下腹也出現疼痛腹脹，到急診檢查才發現罹患「嵌頓性疝氣」，緊急安排手術 處理，也幸好及時就醫，順利保留腸子。

疝氣最常見脫腸或墜腸

中榮嘉義分院一般外科醫師張奎亨表示，根據醫學 臨床統計疝氣，在台灣嬰幼兒、青少年的發生率是7%，男女發生的比例相近、成人疝氣有90%都是腹股溝疝氣，意指發生在腹股溝部位的疝氣，俗稱「脫腸」或「墜腸」，是最常見的一種疝氣，且成年男性是女性的9倍及70歲以上男性；高齡者也是常見的族群。

多因腹壁缺口或腹壓大造成

張奎亨解釋，疝氣是一種腹壁因強度不足形成缺口，造成腹腔內器官向外突出之疾病，少部分的病人是先天就有腹壁缺口，大部分則是因為長期腹壓較大，引起腹壁強度愈來愈差，所以任何會造成腹壓增加的原因都可能是危險因子，例如：不正確的健身 模式、長期從事搬運重物工作、慢性咳嗽、體重較重、腹水等。

腸子腫脹影響血液循環 恐有感染致命風險

張奎亨說明，疝氣的狀況一開始發生，大多是較小的突出物，像是腫塊但會縮回去，若是沒有症狀，病人常常不以為意，但若長期不處理，腹壁缺口會愈來愈大，也會有愈多的器官 (最常見是腸子）掉進缺口，當太多腸子掉進去時，可能會卡在裡面，影響腸子的血液循環，若缺血時間太長腸子將腫脹甚至壞死，形成「嵌頓性疝氣」，就需要立即進行手術，進而增加感染風險，嚴重則有致命危險。

透過傳統或腹腔鏡手術 避免嚴重惡化

張奎亨提醒，當有疝氣的情形，一般建議要手術處理，除了修補腹壁缺口，通常會放置人工網膜以增加腹壁強度，大大降低復發的機會；提醒民眾若有疝氣的狀況，建議還未發展成嵌頓性疝氣之前，安排手術做修補，可以避免後續更嚴重的問題發生。

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資料來源：健康醫療網

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