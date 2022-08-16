我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨房價齊漲 單身不再是貴族 同齡夫妻檔財富＞單身族

美客機驚傳「半空掉落金屬零件」差3公尺就砸到人

疫情再起 醫師戳破免口罩幻想：新冠不會流感化

記者賴香珊／南投即時報導
醫師沈政男認為「新冠不會流感化」，就算到了年底，民眾仍然脫不下口罩。（本報資料照片）
醫師沈政男認為「新冠不會流感化」，就算到了年底，民眾仍然脫不下口罩。（本報資料照片）

台灣本土個案15日新增15596例，指揮中心示警，單日確診恐再衝上6萬人，醫師沈政男表示認同，更進一步指出，兩周後BA.5將超過BA.2，疫情高峰約落在9月中下旬，而「新冠不會流感化」，就算到了年底，民眾仍然脫不下口罩

沈政男指出，15日新增15596例，其中BA.5的占比，在全台已達15%，但上周只有5%，代表Rt值達1.6，跟美國當初估計的1.5差不多；依照這樣的擴散速度，兩周後BA.5就會超過BA.2，成為主要亞變種。

而已上述比例推估，兩周後BA.5、BA.2兩者大概都會在1萬多例，加起來單日確診數就會超過3萬。「不過，這不是高峰，曲線還會繼續上揚，到了9月中下旬，可達4、5萬，或者更高」，這與指揮中心預估的大致相符。

沈表示，他先前就曾說過，到了8月底也不會跌破萬例，近期則有人好奇，高雄新增案例數為何這陣子都是最低？他推斷，是因為BA.5在南部只有5%。但，再過一陣子，數字就會趕上來，跟北部一樣，然後超越北部。

此外，有民眾常會提到，「美國CDC已經宣布新冠流感化」，認為疫情已不像過去嚴峻，就快要回復不用戴口罩的正常生活；對此，沈政男說，並非如此，那只是接觸者免隔離，確診者仍須隔離，而「新冠不會流感化，到了年底也脫不下口罩」。

沈政男也呼籲大眾留心疫情，他表示，民眾可多關係周邊親友確診狀況，若先前都沒確診，也打了3劑，甚至4劑疫苗，那就是中了BA.5；而到現在還沒有確診的人，既然先前已足夠小心抗疫，接下來就該更加小心，不要讓自己感染BA.5。

疫情 口罩 流感

上一則

工程師狂瘦20公斤 自律神經失調作祟

延伸閱讀

9月1日起入境檢疫3+4 後4天1人1室

9月1日起入境檢疫3+4 後4天1人1室
開全球先河 英國核准莫德納COVID-19二價疫苗

開全球先河 英國核准莫德納COVID-19二價疫苗
台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」
金正恩聲稱戰勝疫情 北韓取消口罩令

金正恩聲稱戰勝疫情 北韓取消口罩令

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

喝什麼補水效果最佳？研究：水只排第10名

2022-08-09 00:30
酸菜、臘腸、午餐肉... 醃製食品吃多了，會提高患乳癌的風險嗎？香港近期的一個研究證明了兩者之間的潛在聯繫。(Pexels)

快看世界／研究：常吃醃製食品的女性 更易得乳癌

2022-08-12 16:15
（圖：健康醫療網提供）

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

2022-08-14 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

不菸不酒50歲婦人罹肺癌 恐與「家中1物」有關

2022-08-09 01:00
選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，同時也能兼顧健康。（新華社）

巧克力挑選3要訣 甜蜜吃不發胖

2022-08-12 02:15
亞洲大學附屬醫院家醫科醫師劉又銘說，想要健康減重，不二法門仍是飲食控制、規律運動、改變生活型態，若是要以藥物進行減重，應諮詢專科醫師。（亞洲大學附屬醫院提供）

久坐不運動罹糖尿肥胖症 醫用這個方法讓她變瘦

2022-08-10 05:26

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
珍珠奶茶好喝又對味 網揭「加這一物」是關鍵

珍珠奶茶好喝又對味 網揭「加這一物」是關鍵
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增