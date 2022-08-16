疫情再起 醫師戳破免口罩幻想：新冠不會流感化

醫師沈政男認為「新冠不會流感化」，就算到了年底，民眾仍然脫不下口罩。（本報資料照片）

台灣本土個案15日新增15596例，指揮中心示警，單日確診恐再衝上6萬人，醫師沈政男表示認同，更進一步指出，兩周後BA.5將超過BA.2，疫情 高峰約落在9月中下旬，而「新冠不會流感 化」，就算到了年底，民眾仍然脫不下口罩 。

沈政男指出，15日新增15596例，其中BA.5的占比，在全台已達15%，但上周只有5%，代表Rt值達1.6，跟美國當初估計的1.5差不多；依照這樣的擴散速度，兩周後BA.5就會超過BA.2，成為主要亞變種。

而已上述比例推估，兩周後BA.5、BA.2兩者大概都會在1萬多例，加起來單日確診數就會超過3萬。「不過，這不是高峰，曲線還會繼續上揚，到了9月中下旬，可達4、5萬，或者更高」，這與指揮中心預估的大致相符。

沈表示，他先前就曾說過，到了8月底也不會跌破萬例，近期則有人好奇，高雄新增案例數為何這陣子都是最低？他推斷，是因為BA.5在南部只有5%。但，再過一陣子，數字就會趕上來，跟北部一樣，然後超越北部。

此外，有民眾常會提到，「美國CDC已經宣布新冠流感化」，認為疫情已不像過去嚴峻，就快要回復不用戴口罩的正常生活；對此，沈政男說，並非如此，那只是接觸者免隔離，確診者仍須隔離，而「新冠不會流感化，到了年底也脫不下口罩」。

沈政男也呼籲大眾留心疫情，他表示，民眾可多關係周邊親友確診狀況，若先前都沒確診，也打了3劑，甚至4劑疫苗，那就是中了BA.5；而到現在還沒有確診的人，既然先前已足夠小心抗疫，接下來就該更加小心，不要讓自己感染BA.5。