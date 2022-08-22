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值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

曬日光浴疏於眼睛防護 戲水少年狂喊痛險失明

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

夏日炎炎不少民眾喜歡到海邊戲水消暑，開心戲水之際卻疏於眼睛的防護，可要小心烈日下容易造成眼睛的損傷。日前一名高中生在戶外玩水不過3小時，回家後發現眼睛痛到無法張開、雙眼淚流不止、視力減退，送到急診檢查後，才發現是紫外線造成的光害性角膜炎。

過量紫外線 造成光害性角膜炎

萬芳醫院眼科醫師林珂如表示，光害性角膜炎為過量的紫外線造成角膜上皮受損，通常損傷後2-3小時會感到雙眼疼痛、淚流不止、畏光、視力模糊等症狀，病人大多去完海邊、雪地後最常發生。而光害性角膜炎與感染性角膜炎兩者臨床症狀皆以疼痛畏光為主，眼科醫師此時將透過裂隙燈觀察是否有角膜浸潤、若呈現雙側角膜上皮對稱的表淺性點狀破皮，即能辨別光害性角膜炎。

嚴重角膜受傷 點麻藥先舒緩

由於眼睛較為脆弱，角膜受到傷害時多半會難以忍受，林珂如醫師說，這時會先替病人點麻藥舒緩，再開立人工淚液和口服止痛藥，通常病人休息一日就能恢復，而病況嚴重者可能症狀會持續一周，但不論損傷程度輕重，在這期間應暫緩佩戴隱形眼鏡、揉眼睛，以免進一步引起細菌感染造成更危險的角膜潰瘍。

所幸光害性角膜炎是能夠預防的，若民眾預計長時間待在戶外時，出門前配戴符合抗UV標誌的太陽眼鏡，就能有效阻隔紫外線的傷害。除了戶外容易造成光害性角膜炎外，林珂如醫師也透漏，防疫期間民眾在家中安置的紫外線燈，也需特別留意，使用時應避免與紫外線燈共處一室。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54763

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