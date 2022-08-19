他車禍下半身癱瘓 幹細胞手術後能走了

簡姓男子在六年前因車禍造成脊髓損傷，現在經過幹細胞手術與復健，得以自己站立、走一小段路。（記者王思慧／攝影）

今年26歲的簡姓男子在6年前因車禍 造成脊髓損傷，下半身沒有知覺，只能靠輪椅代步。已經試過各種治療方式的他，決定抱著最後一絲希望，在台灣花蓮慈濟醫院接受自體骨髓間質幹細胞回輸手術 ，終於可以站起來。簡男除了謝謝醫療團隊，更感謝媽媽協助復健，相信以後可以像往日一樣正常走路。

簡男表示，車禍後送醫治療，護理師在清理傷口時，下半身竟感覺不到疼痛，一檢查發現胸椎第五、六節受損，在前面兩年找遍各大醫院治療都沒有成效，原以為要坐輪椅一輩子，幸好媽媽上網查詢慈濟醫院有做骨髓移植治療，決定再試試看，於去年11月接受手術。

簡男說，手術過了半年後，開始覺得腿部有點知覺，讓自己非常出乎意料，為了更方便復健，媽媽在醫護建議下設計復健器材，先是躺著靠懸吊彈力繩試著讓腳用力，以刺激肌肉動作；後來媽媽還做了踢板，讓腳出力往前踢，慢慢從小小的動作到可以踢直，現在能用助行器走一小段路與站立，覺得辛苦復健很值得。

簡姓男子在因車禍造成脊髓損傷，原先只能靠輪椅代步，現在經過幹細胞手術與復健，可以靠助行器走一小段路。（記者王思慧／攝影）

簡男形容幹細胞就像為身體「施肥、加油」，細胞成長快速把時間縮短，骨髓幹細胞手術比原來療法進步還要快，但要積極配合復健。

「最要感謝的人是媽媽」他說，受傷後家人都沒有放棄過我，尤其是媽媽最用心，從手術到復健都陪伴在身邊，非常感動，未來希望能跟媽媽、妻子一起開店過生活。

主治醫師、神經醫學 科學中心主任邱琮朗表示，感謝尖端醫合作，以及團隊共同的努力，才讓陳舊性脊髓損傷的簡男能站能走；其他不能動的部分，得靠中醫、復健等團隊，延續脊髓損傷的幹細胞治療，相信在復原上還能更進步。