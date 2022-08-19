止癢貼布釀紅疹 醫師：2歲以下勿用

一個1歲半的女童被蟲咬，媽媽在網上購買止癢貼布想替她止癢，貼了之後反而引發皮膚過敏，臉頰出現比10元硬幣還大的圓形紅疹。（圖：茂盛醫院提供）

一名一歲半的女童被蟲咬，媽媽在網上購買止癢貼布想替她止癢，貼了之後反而引發皮膚過敏 ，臉頰出現圓形紅疹，且長了膿疱。皮膚科醫師說，幼兒皮膚角質較成人薄，保護能力較差，若還患有異位性皮膚炎，則更是脆弱，因此建議兩歲以下幼兒勿使用市售貼布，有皮膚狀況應就醫為要。

台灣茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜說，她在女童的身上發現癢疹，耳朵也有脫屑，這些病徵就是典型異位性皮膚炎現象。這類幼童要很小心使用貼布，因為他們皮膚的保護功能比一般的兒童弱，對藥布上物質的吸收力也較多，刺激的發生率隨之提高。

而且，一旦發生過敏、發炎的狀況，不容易壓下來；就算治療好了，也容易反覆發作。甚至，在撕下貼布的過程中，皮膚也隨之被撕下，因此建議先給予弱效的類固醇，抑制刺激性皮膚炎的狀況。

她說，很多團購網可從日本 、德國 購買到各式貼布，其止癢的成份不外乎是類固醇，或是多含有局部薄荷、樟腦、抗組織胺成分，難免會對皮膚造成一定程度的刺激，也會因個人體質而有不同程度的過敏反應。

所以，面對這些號稱有療效的貼布，要先確認膚況為何，再決定是否使用。假設，皮膚已經處於感染的狀況，此時需要的就不只是貼布，而是立刻就醫。

若是一般成年人，也建議使用前先做測試，把貼布剪成一公分乘一公分大小，貼在上背部、或者手臂內側皮膚較薄處連續72小時，觀察是否有紅腫、膿疱。若有，表示皮膚對貼布有不良反應，要立即撕掉；若確認貼布不會誘發皮膚過敏反應，才可大面積的使用。但若是兩歲以下的兒童，仍建議不要自行買貼布使用，應就醫才對。