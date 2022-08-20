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六旬男腦中風 針灸、中藥有助改善後遺症

胡蓬生
腦中風可經由針灸改善後遺症。（圖：台灣為恭紀念醫院提供）
腦中風可經由針灸改善後遺症。（圖：台灣為恭紀念醫院提供）

60歲張姓男子有高血壓、高血脂但未規律服藥，有一天突然左側肢體無力、口齒不清，被緊急送醫治療，經頭部電腦斷層發現是腦部血管阻塞。

他在規律服藥並配合每周三次針灸及復健，一個多月後已能拄拐杖獨自行走，三個月後恢復正常行動，可自理生活。

台灣苗栗縣頭份市為恭紀念醫院中醫部醫師李俐雯表示，近年腦中風年齡層逐年下降，罹病後對家庭造成巨大衝擊。中醫典籍對中風治療有詳細記載，中風後大多表現血瘀、氣滯、氣虛的體質，針灸能降低中風後的腦部發炎及水腫，促進腦部血塊吸收、加強腦部循環。

她指出，中醫治療腦中風最大特色是能望聞問切，並依個人需求選擇不同的經絡處理，以身體穴位結合頭皮針、皮膚雷射等新療法來加強療效。

她表示，以巴氏量表和美國國衛院腦中風評估表來評估中風患者接受中西醫結合治療前後的表現，顯示接受針灸治療的患者肢體張力、肌肉疼痛明顯減輕，證實針灸對中風患者肢體無力、語言及吞嚥、認知障礙、情緒憂鬱等都有助益，能有效降低二度中風的機會，且降低中風後的死亡率，已有多篇論文發表於國際期刊。

李俐雯表示，中風後患者經西醫住院治療時，由主治醫師評估後可會診中醫協助治療，出院後可同時配合中醫針灸、藥物及復健，加快復原速度。

中風 高血壓 肌肉

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