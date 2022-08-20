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不沾鍋、洗髮精若含永久化學物質 長期使用罹肝癌機率恐升4.5倍

聯合新聞網
研究發現，家用品如洗髮精若含有永久化學物質，可能會增加罹患肝癌機率；圖為示意圖。（Getty Images）
研究發現，家用品如洗髮精若含有永久化學物質，可能會增加罹患肝癌機率；圖為示意圖。（Getty Images）

一項新研究顯示，不少家用品上含有「永久化學物質」，長期使用恐增加罹癌風險，而罹患肝癌的風險高達4倍。

據每日郵報（Daily Mail）報導，南加州大學一項研究發現，家中常見的廚具和家用品都含有「多氟烷基物質」（Per- and polyfluoroalkyl substances，簡稱PFAS），一般通稱為「永久化學物質」。這種物質是一種化學性質穩定的合成物質，具有防水、防油、摩擦力小等特性，因此常被用來做為產品表面的塗料。

研究團隊從20萬人中挑出50名患有肝癌的受試者，並且將其跟未罹患肝癌的另50名受試者做比較。

研究專家分析兩組受試者的血液樣本，發現許多患有癌症的受試者血液中，含有多種化學物質。

專家認為，較常接觸永久化學物質的人，罹患癌症的可能性比他人高出4.5倍。

化學物質通常會在人體攝取後進入肝臟，通常肝臟可以分解對身體有害的物質，不過永久化學物質會殘留在肝臟中，並改變肝臟的醣類代謝、膽汁酸代謝以及胺基酸。這樣的破壞會使脂肪更容易囤積在肝臟，增加罹患非酒精性脂肪肝的風險。患有脂肪肝的人，更有可能罹患肝癌，近年世界各地肝癌病例激增，據信是與各地肥胖率上升有關。

美國疾病管制與預防中心警告，這種化學物質無所不在，從不沾鍋塗層、海鮮、自來水，甚至是洗髮精等清潔用品都可能含有這類化學物質。美國環保署也於6月發布一項措施，建議家用產品的PFAS含量可接受標準應降低99%。

癌症 加州大學 肥胖

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