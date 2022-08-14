我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

9月將進入長新冠高峰 醫建議：整理症狀發生序再就醫

記者邱宜君／台北即時報導
8月6日最新發表於《刺胳針》的荷蘭萬人研究，首度提出較精確「長新冠盛行率」，每8名成年人就有1人，確診後3至5個月核心症狀還會變嚴重。示意圖，圖中人物與新聞無關。（本報資料照片）
8月6日最新發表於《刺胳針》的荷蘭萬人研究，首度提出較精確「長新冠盛行率」，每8名成年人就有1人，確診後3至5個月核心症狀還會變嚴重。示意圖，圖中人物與新聞無關。（本報資料照片）

8月6日最新發表於《刺胳針》的荷蘭萬人研究，首度提出較精確「長新冠盛行率」，每8名成年人就有1人，確診後3至5個月核心症狀還會變嚴重。根據疾病管制署統計，台灣20歲以上確診者約有385.3萬人，按此盛行率推估，約48.1萬人會經歷長新冠；不過目前接受「染疫康復者門住診整合醫療計畫」照顧者僅3千多人，循其他管道就醫的人數則未知。

北醫大附醫胸腔內科專任主治醫師周百謙觀察，很多人一解隔離就有多種不適症狀，但密集就醫1、2個月只得到「治標不治本」的治療。以台灣疫情高峰6月往後推3個月，可預期9月將進入長新冠高峰，建議民眾可將症狀出現的順序記錄下來，以幫助專科醫師評估並找出問題源頭。

這篇荷蘭大型研究分析7.6萬名18歲以上成年人，將其中4231名確診者與8462名非確診者進行配對，並將確診前就存在的症狀納入分析。結果發現，大約1/8確診者經歷可歸因於新冠確診的長期症狀。確診後90到150天更嚴重的症狀共有10個，包括呼吸困難、胸痛、呼吸時疼痛、肌肉疼痛、嗅覺喪失、喉嚨異物感、四肢刺痛、忽冷忽熱、手腳沉重、疲倦。

周百謙指出，荷蘭研究算得之盛行率可能無法直接套用在台灣，主要原因有二。首先，台灣抗病毒藥物較普及，可減少病毒存留的數量、縮短病程，有助於減少長新冠發生機率。再者，根據WHO定義，長新冠是確診後3個月發生，但台灣氣候與歐洲不同，就醫又便利，很多民眾一解隔離就全身不舒服，開始密集就醫，不用等到3個月。

怎麼會一解隔離就不舒服？周柏謙表示，因為隔離期間人待在恆溫恆濕的室內環境，「出關」後雖然病毒已清除，但面臨多雨、忽冷忽熱等環境刺激，很快就開始不舒服。

周百謙說，門診看到很多康復者，在診所看了1、2個月都沒有效，才來胸腔科求診，照了X光、抽血，才發現仍有肺部浸潤和發炎反應。

「台灣長新冠病人的困擾，不是設立長新冠門診就可以解決，而是要確保醫師有能力處理。」周百謙說，病毒破壞呼吸道留下胸悶、呼吸喘等症狀，導致睡不好，久了就影響自律神經、記憶力、專注力。這時若只是吃安眠藥、止咳藥，還是「治標不治本」，無法解決病人的困擾。

周百謙建議，如果確診後3個月以上還不舒服，建議民眾把症狀發生順序整理清楚，找信任的專科醫師協助。如果是胸痛、胸悶、呼吸困難，建議可看胸腔科；如果以腦霧、走路沒力氣等症狀為主，建議可看神經內科。

刺胳針 疫情 肌肉

上一則

中元普度拜白花油「好兄弟也會生病？」民俗專家這樣看

延伸閱讀

北韓不打疫苗 宣布戰勝新冠 金正恩曾高燒染疫

北韓不打疫苗 宣布戰勝新冠 金正恩曾高燒染疫
芝城北郊46學區 新冠防疫鬆綁 盼更正常上學

芝城北郊46學區 新冠防疫鬆綁 盼更正常上學
歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭從防洪變抗旱

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭從防洪變抗旱
加州新冠確診 官方數據破千萬例 實際恐逾4000萬

加州新冠確診 官方數據破千萬例 實際恐逾4000萬

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

喝什麼補水效果最佳？研究：水只排第10名

2022-08-09 00:30
酸菜、臘腸、午餐肉... 醃製食品吃多了，會提高患乳癌的風險嗎？香港近期的一個研究證明了兩者之間的潛在聯繫。(Pexels)

快看世界／研究：常吃醃製食品的女性 更易得乳癌

2022-08-12 16:15
圖片來源 ／健康醫療網

不菸不酒50歲婦人罹肺癌 恐與「家中1物」有關

2022-08-09 01:00
選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，同時也能兼顧健康。（新華社）

巧克力挑選3要訣 甜蜜吃不發胖

2022-08-12 02:15
亞洲大學附屬醫院家醫科醫師劉又銘說，想要健康減重，不二法門仍是飲食控制、規律運動、改變生活型態，若是要以藥物進行減重，應諮詢專科醫師。（亞洲大學附屬醫院提供）

久坐不運動罹糖尿肥胖症 醫用這個方法讓她變瘦

2022-08-10 05:26
醫師方心禹提醒，若有髮際線變寬、髮質變細軟，就得當心掉髮的問題，務必諮詢醫師意見。（亞大醫院提供）

1天只睡4小時 33歲她險禿心慌慌 醫曝：2招測掉髮

2022-08-12 05:37

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生