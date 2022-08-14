9月將進入長新冠高峰 醫建議：整理症狀發生序再就醫

8月6日最新發表於《刺胳針》的荷蘭萬人研究，首度提出較精確「長新冠盛行率」，每8名成年人就有1人，確診後3至5個月核心症狀還會變嚴重。示意圖，圖中人物與新聞無關。（本報資料照片）

8月6日最新發表於《刺胳針 》的荷蘭萬人研究，首度提出較精確「長新冠盛行率」，每8名成年人就有1人，確診後3至5個月核心症狀還會變嚴重。根據疾病管制署統計，台灣20歲以上確診者約有385.3萬人，按此盛行率推估，約48.1萬人會經歷長新冠；不過目前接受「染疫康復者門住診整合醫療計畫」照顧者僅3千多人，循其他管道就醫的人數則未知。

北醫大附醫胸腔內科專任主治醫師周百謙觀察，很多人一解隔離就有多種不適症狀，但密集就醫1、2個月只得到「治標不治本」的治療。以台灣疫情 高峰6月往後推3個月，可預期9月將進入長新冠高峰，建議民眾可將症狀出現的順序記錄下來，以幫助專科醫師評估並找出問題源頭。

這篇荷蘭大型研究分析7.6萬名18歲以上成年人，將其中4231名確診者與8462名非確診者進行配對，並將確診前就存在的症狀納入分析。結果發現，大約1/8確診者經歷可歸因於新冠確診的長期症狀。確診後90到150天更嚴重的症狀共有10個，包括呼吸困難、胸痛、呼吸時疼痛、肌肉 疼痛、嗅覺喪失、喉嚨異物感、四肢刺痛、忽冷忽熱、手腳沉重、疲倦。

周百謙指出，荷蘭研究算得之盛行率可能無法直接套用在台灣，主要原因有二。首先，台灣抗病毒藥物較普及，可減少病毒存留的數量、縮短病程，有助於減少長新冠發生機率。再者，根據WHO定義，長新冠是確診後3個月發生，但台灣氣候與歐洲不同，就醫又便利，很多民眾一解隔離就全身不舒服，開始密集就醫，不用等到3個月。

怎麼會一解隔離就不舒服？周柏謙表示，因為隔離期間人待在恆溫恆濕的室內環境，「出關」後雖然病毒已清除，但面臨多雨、忽冷忽熱等環境刺激，很快就開始不舒服。

周百謙說，門診看到很多康復者，在診所看了1、2個月都沒有效，才來胸腔科求診，照了X光、抽血，才發現仍有肺部浸潤和發炎反應。

「台灣長新冠病人的困擾，不是設立長新冠門診就可以解決，而是要確保醫師有能力處理。」周百謙說，病毒破壞呼吸道留下胸悶、呼吸喘等症狀，導致睡不好，久了就影響自律神經、記憶力、專注力。這時若只是吃安眠藥、止咳藥，還是「治標不治本」，無法解決病人的困擾。

周百謙建議，如果確診後3個月以上還不舒服，建議民眾把症狀發生順序整理清楚，找信任的專科醫師協助。如果是胸痛、胸悶、呼吸困難，建議可看胸腔科；如果以腦霧、走路沒力氣等症狀為主，建議可看神經內科。