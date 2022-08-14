中元普度拜白花油「好兄弟也會生病？」民俗專家這樣看

疫情關係，有些人準備新冠1號、快篩劑、口罩成中元普度供品。（廖大已提供）

家家戶戶日來忙中元普度，除傳統三牲、罐頭、水果，因疫情 關係，平安招福的香皂、髮品、沐浴乳、防疫 的口罩 、快篩劑、清冠一號；甚至醒腦的萬應白花油，也是中元供品，在網路引起熱烈討論。

網路論壇《Dcard》近日有網友以「供桌發現新玩意」發文，並上傳普度時拍到供桌上有整箱萬應白花油照片，詢問普度拜白花油給好兄弟是否合理，引來鄉民熱議。

有人好奇「好兄弟也會生病？治頭暈？治中暑？」也有網友回稱，「有萬應又有白花，在鬼月挺應景的」；也有人認為，「人比好兄弟還可怕啦！」其實心誠則靈比較重要，只要有心，什麼都能當供品，獲得不少網友認同。

不僅一般老百姓，公家機關也有些「普度潛規則」；台南善化警分局日前普度供品桌上特地準備筍乾、紅棗，除紅棗意指盼帶來好兆頭，筍乾更有其諧音，盼年年都有人升上「巡官」。

而台南市政府中元普度時，都發局供品還有一只紙糊的羊造型，鼻孔上還插著棉花棒，並標上「快篩羊」三個大字和禁止標示，象徵祈求職員平安健康，減少快篩陽，更令人會心一笑。

民俗專家廖大乙則表示，普度藥品本是習俗，早期會放感冒藥、顧肝、顧腎，讓好兄弟快樂「放暑假」。近年因疫情死亡例激增，還有人供奉防疫物品，相較而言，白花油有何不可。