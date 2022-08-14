琅琊病毒台灣已建立PCR方法 可檢測疑似個案

莊人祥表示，由於這個病毒在中國是第一次發現，其他地方未曾發現；且人傳人的機率不高，目前檢測屬練兵性質，國人無須擔心。（指揮中心提供）

針對在中國山東、河南 兩省發現一種新型動物傳人病毒-瑯琊病毒（Langya virus、LayV），台灣疾管署副署長莊莊人祥14日表示，台灣已依照該論文刊登的方法合成相關檢測 方式，可進行PCR；如果有懷疑通報者，可進行檢測。

權威醫療期刊《新英格蘭 醫學期刊》（NEJM）於8月4日刊文指出，此病毒被命名為「瑯琊病毒（Langya virus，LayV）」，由北京、青島的微生物學者發現。根據期刊分析，在山東、河南等地已發現35例出現急性症狀的感染者，其中有26例僅感染LayV，其餘有感染其他病毒。進一步分析此26人的症狀為發燒(100%)、乏力(54%)、咳嗽(50%)、厭食(50%)、肌痛(46%)、噁心(38%)、頭痛(35%)、嘔吐(35%)，並伴有血小板減少(35%)、白細胞減少(54%)異常，肝腎功能受損(分別占35%、8%)。

疾管署上周表示，台灣將在一周內建立實驗室檢測方法，以監測疫情。莊人祥14日表示，目前實驗室檢測方法已建立，如台灣發現有症狀的疑似個案，經檢測恙蟲病等其他類似症狀的疾病皆為陰性後，可通報檢驗。

不過莊人祥表示，由於這個病毒在中國是第一次發現，其他地方未曾發現；且人傳人的機率不高，目前檢測屬練兵性質，國人無須擔心。