「妳就只有照顧小孩而已」新手媽媽的焦慮與憂鬱

許多女性在生產後會出現情緒問題，感到無力、憂鬱、罪惡感，甚至莫名哭泣。 （ingimage）

一位母親在妊娠期間因體內激素影響，賀爾蒙的變化常常帶來情緒上的起伏，許多女性在生產後也會出現情緒問題，感到無力、憂鬱、罪惡感，甚至莫名哭泣。諮商心理師 林萃芬表示，對新手媽媽來說「支持系統」相當重要，「妳就只有照顧小孩而已」這類的指責只會讓情況惡化，伴侶應該做到的是「傾聽」。

女性在懷孕期間身體大量釋放黃體素和雌激素，影響大腦控制情緒的能力。即使在產後，女性也會因為賀爾蒙與環境因素的交互作用，而有所謂的產後憂鬱症 。林萃芬說明，許多新手媽媽因為先前沒有照顧小孩的經驗，對於「嬰兒不在控制範圍內的不確定感」太過焦慮，連帶對所有衍生的事物都感到焦慮，這些焦慮因素大致分為3類。

「另一伴的支持相當重要。」林萃芬指出，產後的媽媽需要情緒上的「商量與討論」，務必要做到「聆聽」；有許多伴侶會說：「妳就只有照顧小孩而已」、「我已經幫那麼多忙了」等等句型的話，但這可能會讓產後的媽媽們感到更加無助、不被同理。

「做甚麼都提不起勁、容易莫名有罪惡感、感到自責、覺得別人媽媽都很做得好、莫名開始哭泣……」林萃芬表示，若產後出現上述症狀，可能就是屬於偏產後憂鬱症的狀況，但產婦剛生產完，其實不太能夠使用藥物，因此較不適合開立精神科藥物，重點仍是「了解情緒來源」。