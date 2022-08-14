「妳就只有照顧小孩而已」新手媽媽的焦慮與憂鬱
一位母親在妊娠期間因體內激素影響，賀爾蒙的變化常常帶來情緒上的起伏，許多女性在生產後也會出現情緒問題，感到無力、憂鬱、罪惡感，甚至莫名哭泣。諮商心理師林萃芬表示，對新手媽媽來說「支持系統」相當重要，「妳就只有照顧小孩而已」這類的指責只會讓情況惡化，伴侶應該做到的是「傾聽」。
女性在懷孕期間身體大量釋放黃體素和雌激素，影響大腦控制情緒的能力。即使在產後，女性也會因為賀爾蒙與環境因素的交互作用，而有所謂的產後憂鬱症。林萃芬說明，許多新手媽媽因為先前沒有照顧小孩的經驗，對於「嬰兒不在控制範圍內的不確定感」太過焦慮，連帶對所有衍生的事物都感到焦慮，這些焦慮因素大致分為3類。
第一，「初為人母的焦慮」，林萃芬表示，很多新手媽媽只要發現嬰兒有任何風吹草動，焦慮之下立刻帶去看醫生，但又因為疫情關係，不方便帶嬰兒去醫院、診所，反倒讓新手媽媽們更加焦慮。
第二，「睡眠干擾」，為了照顧嬰兒的需求，林萃芬說明，母親的睡眠一定沒辦法一覺到天亮，睡眠不斷被中斷之下，身心靈都容易被耗損，連帶也影響到情緒調節機制，即使沒有賀爾蒙因素也會讓情緒長期處於不穩定的狀態。
第三，「擔心自己做不好，也有感到焦慮」，許多母親會自我批判，覺得自己沒有把孩子照顧好，就會更加警醒，一旦有風吹草動就去確認寶寶的情況，甚至深怕自己「睡太沉」，沒有注意到寶寶的需求。
「另一伴的支持相當重要。」林萃芬指出，產後的媽媽需要情緒上的「商量與討論」，務必要做到「聆聽」；有許多伴侶會說：「妳就只有照顧小孩而已」、「我已經幫那麼多忙了」等等句型的話，但這可能會讓產後的媽媽們感到更加無助、不被同理。
「做甚麼都提不起勁、容易莫名有罪惡感、感到自責、覺得別人媽媽都很做得好、莫名開始哭泣……」林萃芬表示，若產後出現上述症狀，可能就是屬於偏產後憂鬱症的狀況，但產婦剛生產完，其實不太能夠使用藥物，因此較不適合開立精神科藥物，重點仍是「了解情緒來源」。
林萃芬指出，很多當事人生產完一周，全身包得密不透風也要來諮商，崩潰的新手媽媽更是數不勝數；現在「遠距離諮商」開放後，效果也相當好。因此她也相當鼓勵媽媽們前來進行諮商，特別是「當妳不知道自己什麼狀況的時候、即使周遭都配合妳但仍無法調節情緒的時候」，因為「情緒是重要警報系統」，千萬不要忽略情緒的警告。
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