我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

酷暑中「涼一下」 心肌梗塞險要命

趙容萱
醫師說明，26歲男子右冠狀動脈血栓心肌梗塞（左圖），經手術搶救，打通血管（右圖），救回一命。（圖：台灣澄清醫院提供）
醫師說明，26歲男子右冠狀動脈血栓心肌梗塞（左圖），經手術搶救，打通血管（右圖），救回一命。（圖：台灣澄清醫院提供）

近日連日高溫，一名26歲男送貨司機正中午送完貨後，回車上將冷氣調到最低，想好好涼快一下，沒想到頓感胸部悶痛、冒冷汗，且上氣不接下氣，他嚇得直衝中港澄清醫院掛急診，確診為急性心肌梗塞，經手術搶救打通血管，撿回一命。

男子回想，當天中午因卸完貨全身覺得很熱，一回到車內便將冷氣溫度調到最低，想涼快一下，沒想到只是開冷氣的這小小動作，竟險些害命。

台灣澄清醫院中港院區心臟內科醫師孫德光說，戶外持續高溫，溫差過大是誘發心肌梗塞的關鍵因素。車內氣溫突降，導致血管收縮、血壓上升，恐長期造成心臟負荷加重，這名送貨員有三高，送貨工作又需頻繁進出車內外，冷氣低溫與車外炎熱天氣，使身體如此反覆承受劇烈溫差的加乘作用，更易引發心肌梗塞風險。

孫德光說明，送貨員到院後，經心電圖、X光、心臟超音波等檢查，會診心臟內科，診斷為急性心肌梗塞發作，其右冠狀動脈因血栓形成導致完全堵塞，立刻進行緊急心導管手術。經進行血栓抽吸術、氣球擴張術及支架置入術後，打通完全堵塞的右冠狀動脈，於90分鐘內重獲血液順暢循環，幸運撿回一命。

孫德光指出，患者年僅26歲，但心血管老化嚴重程度，宛如七、八十多歲長者，研判動脈硬化猝發心肌梗塞的致命風險達九成。患者身高158公分，體重90公斤，又有吸菸與熬夜習慣，自身飲食偏愛甜食且未加節制，是典型三高族群，更是好發心肌梗塞的高風險者。

孫德光強調，近年發現心肌梗塞已有年輕化趨勢，每8名心肌梗塞患者，就有一名年輕人，凡吸菸、肥胖、三高族群、患有第二型糖尿病、膽固醇過高，甚至有遺傳性家族病史，都是心肌梗塞的危險因子，若民眾常感胸部悶痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，建議尋求心臟內科醫師診治。

三高 手術 高溫

上一則

預防糖尿病 改變6飲食習慣

下一則

肩膀拉傷不敢動 3招復健甩疼痛

延伸閱讀

醫藥／胸悶、頭暈、盜汗 注意心肌梗塞前兆

醫藥／胸悶、頭暈、盜汗 注意心肌梗塞前兆
醫藥／飆高溫少外出 多喝水慎防熱衰竭

醫藥／飆高溫少外出 多喝水慎防熱衰竭
全球5成男性有「勃起障礙」 醫師提醒：恐是心肌梗塞前兆

全球5成男性有「勃起障礙」 醫師提醒：恐是心肌梗塞前兆
酷暑難耐又暴怒 他「心肌梗塞」險致命

酷暑難耐又暴怒 他「心肌梗塞」險致命

熱門新聞

酸菜、臘腸、午餐肉... 醃製食品吃多了，會提高患乳癌的風險嗎？香港近期的一個研究證明了兩者之間的潛在聯繫。(Pexels)

快看世界／研究：常吃醃製食品的女性 更易得乳癌

2022-08-12 16:15
圖片來源 ／健康醫療網

喝什麼補水效果最佳？研究：水只排第10名

2022-08-09 00:30
（圖：健康醫療網提供）

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

2022-08-14 01:15
選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，同時也能兼顧健康。（新華社）

巧克力挑選3要訣 甜蜜吃不發胖

2022-08-12 02:15
亞洲大學附屬醫院家醫科醫師劉又銘說，想要健康減重，不二法門仍是飲食控制、規律運動、改變生活型態，若是要以藥物進行減重，應諮詢專科醫師。（亞洲大學附屬醫院提供）

久坐不運動罹糖尿肥胖症 醫用這個方法讓她變瘦

2022-08-10 05:26
醫師方心禹提醒，若有髮際線變寬、髮質變細軟，就得當心掉髮的問題，務必諮詢醫師意見。（亞大醫院提供）

1天只睡4小時 33歲她險禿心慌慌 醫曝：2招測掉髮

2022-08-12 05:37

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞