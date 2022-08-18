4成中風者吞嚥障礙 新療法助康復

最新研究，指出重覆性經顱磁刺激（rTMS）能夠幫助中風病患重拾自主進食功能，更有個案經過治療便「移除鼻胃管」。（本報資料照片）

不少老年人都有咀嚼吞嚥困難等困擾，如為中風 、失智 ，則比率更高，專家提醒，如自覺吞嚥卡卡，影響進食，應積極就醫，只要簡單復健，就可延緩吞嚥障礙；如症狀嚴重，也別灰心，最新研究顯示，「重覆性經顱磁刺激」（rTMS）能讓中風病患重拾自主進食功能。

一位左小腦中風患者在出院後仍吞嚥障礙，連吃豆花、布丁等食物時，都無法咀嚼，只能用吞的，因為營養不良，只好裝上鼻胃管；在醫師評估下，接受「重覆性經顱磁刺激」，經過十次訓練及治療，可以吃乾飯，幾個月後順利移除鼻胃管。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學 會日前舉行實體醫學研討會，理事長王亭貴表示，國外研究數據顯示，約有一成社區長者出現咀嚼吞嚥障礙，但常因衛教及認知不足，許多人在吃東西時嗆到，導致吸入性肺炎，至急診就醫，才知道自己咀嚼吞嚥功能異常。

研究統計，四成中風患者、五成失智症患者均有一定程度咀嚼吞嚥功能障礙；王亭貴指出，台灣在咀嚼吞嚥醫學領域上，仍有加強空間，民眾在衛教觀念上也亟需加強；提醒民眾在早期吞嚥障礙時，積極就醫，透過簡單復健活動，就能減少日後嚴重咀嚼吞嚥障礙的風險。

在治療上，台大醫院復健部主治醫師蕭明彥表示，環咽肌是控制食團進入食道的入口，為避免食物逆流造成嗆傷的重要構造，如吞嚥困難，首先考慮肉毒桿菌注射，或透過球囊擴張術，來改善症狀。

蕭明彥解釋，若是神經性因素，造成神經無法放鬆，則施以肉毒桿菌治療；若是放射性治療的後遺症，造成肌肉纖維化，則可透過球囊擴張術來舒緩症狀。

台北榮總神經復健科主任蔡泊意表示，如因腦部受損，而合併吞嚥功能障礙，通常與口部咀嚼動作、咽部反射性吞嚥能力受損有關，吞嚥功能的恢復難度也較高。臨床研究發現，「重覆性經顱磁刺激」可以有效刺激大腦組織，逐步恢復吞嚥功能。

蔡泊意說，「重覆性經顱磁刺激」係以穿透力強的磁場刺激殘存或正常區域，達到細胞及神經活化，取代壞死區域的機能，而讓功能得以恢復，這也是神經調控（重塑）的原理，直接激發腦部掌管吞咽功能的控制中心。

一項多國、多中心的大型臨床研究發現，「重覆性經顱磁刺激」可在任何時間進行治療，效果顯著且不易消失。