我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

長新冠惹禍 她只要一動腦筋就頭痛

趙容萱

一名30多歲粉領族今年5月確診康復後，回到工作崗位卻常常發生突然忘了與客戶有約、連客戶姓名記不住窘境，一動腦筋就頭痛，伴隨失眠等困擾，且情況愈來愈嚴重，經向中醫師求診，發現是「長新冠」惹禍，經中藥治療，症狀獲緩解。

台灣中國醫藥大學附設醫院說明，中醫部醫師賴香君、歐世宸發表中醫對新冠病毒染疫後遺症，即長新冠治療，除了中藥、針灸外，也可藉由食療、穴位按摩、導引復健等加強療效。

中國附醫指出，因應長新冠病人的增加，開立中西醫聯合染疫康復者門診，由感染科、胸腔內科及中醫部共同照護新冠肺炎後遺症的病人，患者搭配生活作息、飲食習慣、運動導引等調整，並透過中醫中藥的調理改善症狀，重回工作職場。

林幼淳說，長新冠常見神經精神後遺症，可能與腦部細胞因病毒感染發炎有關，症狀包括睡眠問題、情緒焦慮、憂鬱、頭痛，以及又稱「腦霧」（Brain Fog）的認知功能障礙，如記憶力減退和注意力不集中等。

林幼淳表示，尤其出現在中醫所說具心或腎氣血不足體質的人，可藉由中藥方劑，補氣養血安神、醒腦開竅的方法來改善一系列的症狀。

中國附醫中醫內科醫師吳美瑤說明，疲倦在中醫辨證中屬於氣虛的範疇，感染新冠肺炎病人又常有肺熱傷陰的問題，與中醫在治療溫病後恢復期多需要氣陰雙補的理論不謀而合，因此使用包含西洋參、紅景天、麥門冬、北蟲草等中藥的方劑，有助於補氣養陰，改善疲倦。

新冠肺炎 失眠

上一則

腹痛、胸悶又想吐 小心「急性膽囊炎」上身

延伸閱讀

染疫免隔離 有助勞工重返辦公室

染疫免隔離 有助勞工重返辦公室
CDC鬆綁防疫規定 染疫免隔離 有助勞工返回辦公室

CDC鬆綁防疫規定 染疫免隔離 有助勞工返回辦公室
FDA新指南：居家檢測5天3次陰性 才能確保沒染疫

FDA新指南：居家檢測5天3次陰性 才能確保沒染疫
想確認沒染疫？FDA新指引：5天內須居家檢測3次陰性

想確認沒染疫？FDA新指引：5天內須居家檢測3次陰性

熱門新聞

酸菜、臘腸、午餐肉... 醃製食品吃多了，會提高患乳癌的風險嗎？香港近期的一個研究證明了兩者之間的潛在聯繫。(Pexels)

快看世界／研究：常吃醃製食品的女性 更易得乳癌

2022-08-12 16:15
（圖：健康醫療網提供）

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

2022-08-14 01:15
選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，同時也能兼顧健康。（新華社）

巧克力挑選3要訣 甜蜜吃不發胖

2022-08-12 02:15
醫師方心禹提醒，若有髮際線變寬、髮質變細軟，就得當心掉髮的問題，務必諮詢醫師意見。（亞大醫院提供）

1天只睡4小時 33歲她險禿心慌慌 醫曝：2招測掉髮

2022-08-12 05:37
醫師沈政男認為「新冠不會流感化」，就算到了年底，民眾仍然脫不下口罩。（本報資料照片）

疫情再起 醫師戳破免口罩幻想：新冠不會流感化

2022-08-16 05:43
（圖：健康醫療網提供）

皮膚反覆濕疹 內服外用治不好 竟是「這腫瘤」上身

2022-08-15 01:00

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」

5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切