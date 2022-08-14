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沐浴發現乳房硬塊、流產後乳房異常腫脹 小心「這種」乳癌上身

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

小魚是名全職媽媽，平日為了照顧兩名幼兒，沐浴只能洗戰鬥澡，而在5年前的某一日，在先生幫忙照顧孩子之下，好不容易可以悠哉地洗澡，卻突然摸到乳房硬塊，就醫檢查發現「高風險早期三陰性乳癌」，一度難過哭泣，但看到孩子熟睡的臉龐，決定堅強面對病魔，並在醫師建議下接受免疫藥物搭配化療的前導性輔助型治療（Neoadjuvant therapy）、手術和術後輔助治療，迄今癌症尚未發現復發，也證明即使面對惡性高的三陰性乳癌仍需懷抱希望。

同樣勇敢迎戰高風險早期三陰性乳癌的還有40歲廖小姐。2年前，廖小姐懷第3胎時意外流產，但乳房腫脹情況卻未跟著消退，且觸摸乳暈上方有明顯硬塊，驚覺有異，就近就醫，經一連串檢查發現2顆2-3公分腫瘤且合併腋下淋巴轉移，醫師診斷為「高風險早期三陰性乳癌」，經由醫師專業評估，擬定專屬的個人化治療，終於在去年底完成治療，迄今病況控制良好，定期檢查未見腫瘤癌細胞。

「高風險早期三陰性乳癌」2大條件

在所有乳癌類型中，三陰性乳癌占比約10-15％。中國醫藥大學醫療體系乳房醫學中心劉良智主任表示，臨床發現有一群病友化療後容易較早復發，即為「高風險早期三陰性乳癌」族群，治療上不可一視同仁，調整治療對策。

台中慈濟醫院乳房醫學中心林金瑤主任說明，所謂的三陰性乳癌是指，雌激素(ER)、黃體素(PR)和第二型人類上皮生長受體(HER2)等三種接受體呈現陰性，其中若符合「腫瘤介於1-2公分且合併淋巴轉移」或者「腫瘤大於2公分，無論淋巴是否轉移」條件，即為高風險早期三陰性乳癌。過去病友大多只能選擇化學治療，但近年隨著免疫治療藥物的發展，若化學治療合併免疫治療，有機會提升「病理完全緩解」（pCR，即為手術檢體檢測不到癌細胞）機率，且能同時降低復發風險，追求更長的存活時間。

林金瑤主任進一步指出，相較於其他乳癌類型，三陰性乳癌於治療3年內的復發率偏高，但如果能達到病理完全緩解的狀態，治療開始7-8年後復發機率可能比其他乳癌類型更低。因此，建議接受前導性輔助型治療。

除此之外，劉良智主任表示，無事件存活期(EFS)與整體存活時間也是評估高風險早期三陰性乳癌治療成果的關鍵指標。國際研究發現，高風險性早期三陰性乳癌病友手術前接受化療合併免疫治療的前導性輔助型治療，手術後接續免疫輔助治療以鞏固療效，可以將病理完全緩解(pCR)率提升至超過6成，並且降低近4成遠端惡化或復發風險，實為乳癌治療的一大進展。

發現罹患三陰性乳癌 不要過度害怕

乳癌門診常見許多癌友得知罹患三陰性乳癌後，緊張地上網搜尋，看到惡性高、預後差等負面用詞後，覺得沒希望而想放棄，但醫師呼籲癌友不要灰心，無論早期或晚期，近年三陰性乳癌治療皆已有明顯的進步，只要積極配合醫囑，都有機會追求更好的治療效果，邁向新人生。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54805

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