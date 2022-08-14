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這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

不少人選擇植牙來「顧門面」，卻忽略侵入性手術的風險以及審慎評估牙醫素質，造成多起醫療糾紛案例。

這類人小心術後感染得不償失

台北市牙科植體學學會第28屆理事長、牙醫診所院長黃怡豪表示，植牙屬外科手術，因此任何術前需規避的風險都不能忽視。包括糖尿病高血壓控制不良的患者、嚴重骨質疏鬆患者，以及凝血能力不佳的民眾，都需要醫師進一步評估再決定是否適合施作。他也提醒，容易緊張導致過度換氣的患者也是手術高危險族群，有相關症狀都要事先請益醫師。

牙醫教3招自保別踩雷

植牙價差之大讓人不知該如何選擇，黃怡豪表示，植體來源和醫師技術都是影響關鍵，民眾在術前能要求醫師揭露幾項訊息，來分辨診所是否值得信賴。

首先在植體選擇上，黃怡豪提醒，民眾需認明施作品牌是否合格；術前也要檢查包裝是否完整；在諮詢階段時，也能要求醫師提供過往手術成功的案例作為參考，降低踩雷機會。

醫：植牙還是會得牙周病

植牙又稱「人類的第三副牙齒」，不少人認為做了植牙就是告別牙周病、蛀牙一勞永逸的選項，對此黃怡豪表示：「牙周病是一種細菌感染，與口腔清潔及身體免疫狀況有關。」因此植牙與否，都還是有可能得到牙周病。

若患者有嚴重牙周病但面臨植牙考量，黃醫師坦言，必須徹底根治牙周病，確保沒有發炎才能植牙，以避免相關併發症問題。醫師提醒，植牙與一般牙齒一樣，必須正確刷牙、使用牙線、牙間刷，且定期半年回診，才能確保牙齦及牙骨狀況的健康。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54785

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