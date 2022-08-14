婦女經期痛到冒冷汗 竟是像顆大蘋果的「它」破裂了

，婦產科醫師全副武裝在負壓隔離手術 室用腹腔鏡順利摘除病灶。

每次周期都經痛 巧克力囊腫上身

婦人表示，往常經期都沒有特別感覺，今年初起卻每次經期都疼痛不已，在他院就醫服藥幾個月後，右腹竟明顯突出，五月底更劇痛到全身冷汗，直接被送到急診就醫。

臺中慈濟醫院婦產科醫師黃閔暄從電腦斷層影像發現，劇痛病因來自右側卵巢巧克力囊腫破裂，引發急性腹膜炎，屬於不能再等的急症。即使婦人確診感染新冠肺炎病毒，仍緊急安排病人進入負壓隔離病房，醫療團隊全副武裝在負壓隔離手術室開刀，順利用腹腔鏡摘除形狀有如一顆大蘋果的10公分病灶。

子宮內膜異位 多屬良性腫瘤

黃閔暄醫師指出，所謂「子宮內膜異位症」就是原屬於子宮裡面的內膜組織，跑到子宮外面，散落在腹腔或腹膜表面，長在卵巢稱為巧克力囊腫，大小從幾公釐的小小突起物到好幾公分不等。「子宮內膜異位雖然是良性腫瘤，但很容易復發，是要長期追蹤的慢性病」。黃閔暄醫師說，很多婦女因小突出囊腫造成疼痛而困擾，如疼痛感愈來愈明顯、止痛藥愈吃愈多、需要吃的時間愈來愈長，就建議及早就診。

治療控制三到六個月 可進行備孕

婦人術後勇氣十足向醫師透露打算再懷二胎，黃閔暄醫師建議，開刀、吃藥治療後的一到兩年內，子宮內的異位組織被清除得最乾淨，且在藥物控制下萎縮，是最容易受孕的黃金時段，先治療控制三到六個月再進入備孕流程。

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資料來源：健康醫療網

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