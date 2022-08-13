強烈陽光照射 突然視力模糊 當心是「白內障」

(取材自健康醫療網)

隨著夏天氣溫一直升高，日照時間更久紫外線更強，當外出民眾遇到強烈陽光照射時，反而會覺得眼睛視力變模糊。

高能量波長光線 易形成白內障

台灣安南醫院眼科中心洪純玲副院長說，眼睛的水晶體成份多由蛋白質 組成，當有害紫外線及藍光經過水晶體時，水晶體會吸收高能量紫外線及藍光波長來保護視網膜，避免有害光線直射眼底而傷害視覺中心的黃斑部；因此，高能量波長光線經過水晶體時，容易讓水晶體蛋白質變混濁而形成白內障。

白內障常見症狀一次看 開車族要當心

洪純玲副院長指出，白內障症狀情況很多，病人會覺得像隔著毛玻璃看東西，看東西時光線會折射，還有炫光、怕光、複視疊影、度數改變、看東西會感覺變較黃，以及容易疲勞。當白內障的混濁發生在水晶體後囊中心時，遇到較強的光線使瞳孔收縮，白內障的後囊混濁又剛好擋在光線進入到視網膜的路徑之中心點，如此會造成視力突然模糊，若是開車族正在開車騎車時就要更加小心。

洪純玲副院長也提到，水晶體會隨著年齡的增加慢慢混濁，或是一些藥物引起的副作用而形成白內障，一般30歲之後就已開始有水晶體核的硬化產生，最好的預防方法就是注意有害藍光線及紫外線的傷害，避免長時間曝曬陽光下，出門戴帽子及太陽眼鏡，減少長時間盯3C螢幕及適度間隔休息，補充抗氧化物質如葉黃素和魚油，亦建議定期眼科檢查才能了解自身眼睛最新狀況。

視力不清影響日常 手術 治療防後患

洪純玲副院長提醒，白內障視力模糊如有影響日常生活，建議手術，目前白內障主流手術為小切口超音波乳化術，取出白內障後再置換新的人工水晶體，而人工水晶體的置換有許多選擇諸如長焦段、延焦段及多焦段，都有基本紫外線防護功能，而度數的調整可依個人需求諮詢眼科醫師。

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資料來源：健康醫療網

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