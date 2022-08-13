40歲的她胸部「罩杯D升F」一檢查揪出壘球大惡性腫瘤

(取材自健康醫療網)

「我什麼都不怕，就怕痛、怕打針！」年約40的陳小姐特別怕痛，去年初摸到右胸異樣時，擔心是乳癌，卻在上網搜尋到切片所用粗針的尺寸後，嚇得選擇忽略，直到被朋友發現左右乳房大小相差約2個罩杯，進一步就醫檢查揪出11公分、比壘球還大的腫瘤 ，確診為早期高風險性三陰性乳癌。幸好，後來陳小姐不再偏信網路資訊，選擇相信醫師，手術 前先接受免疫治療合併化療縮小腫瘤，術後病理檢查確認乳房跟淋巴結完全沒有癌細胞 ，更有信心面對術後輔助治療，追求新生。

發現腫瘤不就醫 原因竟是怕痛？

陳小姐從事行銷管理相關工作，去年3月在家自行觸摸到右邊乳房異常硬塊，且5月感覺硬塊明顯變大，上網搜尋相關資料，對粗針切片的過程、宛如釘書針的「咖咖」和疼痛感，心生恐懼，也擔心自己會罹患被貼上「凶猛型乳癌」標籤的三陰性乳癌，因此始終不願意就醫。即使胸部罩杯已從D變成F、經常撐破襯衫鈕釦、影響穿衣、晚上只能側睡，生活品質越來越差，也依然選擇逃避。

一直到去年十月左右，一次陪同朋友的員工旅遊中，意外被罹患乳癌的朋友發現左右乳房大小差異太嚇人，遂鼓起勇氣就醫，經切片檢查後，正式確診為「早期高風險性三陰性乳癌」，右乳腫瘤約11公分，無淋巴轉移。

不過，確診後，陳小姐選擇不再被網路資訊所震懾，而是相信醫師與醫護團隊的專業，在醫師的詳細解說下，積極且按部就班地配合治療。首先，接受免疫治療合併化療，半年後動手術，術後體內已檢測不出癌細胞，目前穩定接受術後輔助治療中。

陳小姐表示，自己在接受長達半年的手術前化療和免疫治療時，並沒有太大的不舒服，僅有2次嘔吐經驗，卻因為「真的太怕痛了」，所以鬧了很多笑話。有一次在診間打針，自己怕得哇哇大叫，不僅護理人員覺得太誇張，也嚇得診外病友頻頻探頭，想探詢裡頭發生什麼事。

每次回診總是讓診間多了許多歡笑聲，卻覺得自己很吵的陳小姐，回想這一年多來的抗癌過程，感謝醫師和護理師的溫暖陪伴，讓她不畏懼治療；更感謝全程陪伴自己治療的姐姐，在陳小姐偶爾湧出負面情緒時，姐姐永遠是最好的支柱與力量來源。

從畏懼到迎戰，從壘球大小般腫瘤到體內檢測不到癌細胞，陳小姐親身走過後，發現三陰性乳癌並沒有想像中可怕，盡早發現、及早治療，即使是早期高風險性三陰性乳癌，仍有可能在接受治療後，達到近乎沒有癌症跡象的狀態。

陳小姐呼籲同患乳癌的姊妹，勿過度相信網路坊間查到的資料，更重要的是相信自己的醫生，走在醫生為妳安排的療程上，遵循醫生叮嚀妳的每一件事，一步一腳印，樂觀以待，勇敢迎向這場三陰性乳癌挑戰賽！

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資料來源：健康醫療網

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