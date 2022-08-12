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女業務工作壓力大二度罹癌 這些警訊別放過

記者林佩均／台中即時報導
光田綜合醫院放射腫瘤科呂彥德醫師表示，鼻咽癌只要早期發現，治療機率都很高。（光田綜合醫院提供）
光田綜合醫院放射腫瘤科呂彥德醫師表示，鼻咽癌只要早期發現，治療機率都很高。（光田綜合醫院提供）

台灣台中55歲游姓女業務工作壓力大，鼻塞多年就醫，切除鼻瘜肉診斷為鼻咽癌，而她8年前罹患乳癌，所幸兩次癌症發現早，立即治療。醫師呼籲，民眾頸部淋巴腫大、耳鳴或耳悶塞感、輕度鼻出血或鼻涕有血絲等警訊不要輕忽，應即早就醫治療。

光田綜合醫院放射腫瘤科醫師呂彥德表示，游女8年前罹患乳癌第一期，幸好提早發現，成功治癒；這次因長期鼻塞所困就醫，原以為單純切除鼻瘜肉手術，卻診斷出惡性腫瘤。

影片來源：聯合新聞網

游女兩度與癌症交手，立刻從壓力大、作息不正常的業務工作提早退休，平時從事志工，並開始培養規律運動的習慣，專心調養身體。

值得注意的是，游女有鼻咽癌家族病史，父親與哥哥皆因鼻咽癌而過世，呂彥德表示，患者很留意鼻腔的健康，由於近2年來鼻塞問題愈來愈嚴重而就醫，才發現是腫瘤作祟。

呂彥德認為，鼻咽癌的可能致癌原因目前仍然不清楚，一般認為與種族遺傳因素、環境因素和EB病毒感染有關。臨床上也發現，鼻咽癌患者一等親家屬的罹患鼻咽癌的機率，更遠高於一般人。

由於鼻咽癌原發位置鄰近顱底及顏面重要器官及血管，呂彥德指出，手術並非鼻咽癌的主要治療方式，目前最先進的鼻咽癌的治療方式是導航螺旋刀（TomoTherapy）進行放射治療，結合影像導引科技，精準地利用高能量放射線來治療腫瘤。

呂彥德呼籲，民眾若出現頸部淋巴腫大、耳鳴或耳悶塞感、輕度鼻出血或鼻涕有血絲等，建議即早就醫，不要輕忽這些異常的警訊。

光田綜合醫院放射腫瘤科呂彥德醫師表示，鼻咽癌只要早期發現，治療機率都很高。（光田...
光田綜合醫院放射腫瘤科呂彥德醫師表示，鼻咽癌只要早期發現，治療機率都很高。（光田綜合醫院提供）

腫瘤 手術 癌症

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