乾癬並非只有皮膚病灶 穩定控制病情防不可逆傷害

圖片來源 ／健康醫療網

30歲的阿凱為一名業務，罹患乾癬已十來年，同時合併有「乾癬性關節 炎」，不僅頭皮、耳朵及四肢等部位常出現明顯皮膚紅腫及脫屑病灶，手腕、手指及靠近腳跟阿基里斯腱周邊的著骨點，也因長期發炎以致無法正常行動，如抓握及行走等在一般人眼中再平凡不過的小事，對阿凱來說都是難題。

也因如此，在工作期間拜訪客戶時，阿凱常因自己外觀明顯的不同，感到困窘及自信心低落。中國醫藥大學附設醫院內科部風濕免疫科主治醫師洪偉哲表示，過去乾癬致病機轉不明確，醫師能用來治療的武器選項也不多，像阿凱這樣罹病已久的患者，一開始只能用止痛藥及高劑量類固醇來控制病情。時間一久，不僅腎臟代謝功能變差，也可能會開始出現月亮臉、水牛肩、皮膚薄化及肥胖等典型類固醇副作用。

所幸醫療發展不斷進步，生物製劑及小分子藥物的出現，協助從上游端控制皮膚與關節的發炎情形，在維持甚至優化療效的同時，也連帶降低了副作用對生活的影響。好消息是，阿凱在改用生物製劑後，不僅皮膚紅腫脫屑情形大幅改善，關節活動能力也已回歸正常，成功找回患病前的日常生活。

關節發炎時間越長 發生結構性破壞風險越高

乾癬是由於人體內免疫系統不受控制攻擊自身細胞，加速患者表皮代謝，而這些凋亡的上皮細胞不斷堆積在皮膚表面，形成明顯的鱗狀斑塊及銀屑。洪偉哲醫師指出，其中有三成患者同時合併有乾癬性關節炎，病情嚴重時，因關節腔中充滿發炎物質，導致關節持續出現疼痛、腫脹等情形。

而發炎時間越長，對關節腔造成的破壞就越嚴重，也就是說，若無及時控制病情，可能造成關節軟骨、硬骨磨損及沾黏等結構性破壞，演變成不可逆之關節傷害。因此，洪偉哲醫師提醒：「及早診斷且積極接受治療對患者來說相當重要！」

乾癬藥物選擇多元 與醫師共同找出最適合的治療

許多人對乾癬治療的印象仍停留在使用大量「類固醇」，事實上，與過去相比，現在臨床上藥物選擇已增加許多。先是免疫調節藥物問世，但洪偉哲醫師坦言，臨床上觀察，免疫調節藥物同樣有造成高血壓 、過敏及腎功能損傷等疑慮，且部分患者使用免疫調節藥物治療效果有限，因此，也促進了後續生物製劑及小分子藥物的出現，能從更上游端精準針對免疫過度造成的發炎反應進行治療，減少副作用產生。

洪偉哲醫師指出，生物製劑發展至今，相對類固醇及免疫調節藥物來說，能從更上游端精準針對免疫過度造成的發炎反應進行治療。現除抗腫瘤 壞死因子之外，也能從介白素-17、介白素-17受體、及介白素-23等相關因子著手以抑制細胞反應。

改善療效及副作用之餘，也大幅提升患者就醫的方便性，舉例來說，過去患者在使用抗腫瘤壞死因子生物製劑時，可能需一周回院兩次進行治療，現在有許多藥物都已將施打頻率延長到兩個月至三個月一次，協助減少患者到醫院的頻率。洪偉哲醫師強調，改善患者的就醫方便性，最大的好處在於可以提升患者治療順從性，達到更好的治療目標。

切忌擅自中斷治療加重發炎情形 醫：恐增共病風險

新冠肺炎疫情起伏不定，許多病情本獲穩定控制的乾癬及乾癬性關節炎患者，由於不敢至醫院回診追蹤及治療，而打亂了原先穩定的用藥習慣。洪偉哲醫師呼籲，不論是乾癬還是乾癬性關節炎，若擅自斷藥可能會導致病情快速惡化，加重皮膚、關節腫脹及發炎情形，除此之外，也會增加罹患共病的風險，提醒民眾規律接受治療。

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資料來源：健康醫療網

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