成人手腳麻又無力 除了中風 小心這個罕病找上門

（圖：健康醫療網提供）

許多民眾只要出現手腳逐漸無力、走路不穩等現象，第一時間都會擔心是否為中風 徵兆，但如果是症狀是慢性發展且持續8周以上，小心可能是罹患慢性脫髓鞘多發性神經炎(CIDP)。台灣神經免疫學會羅榮昇理事長表示，CIDP的成因為患者自體免疫系統出現異常，持續攻擊自身周邊神經，尤其是神經外層包覆的「髓鞘」。由於髓鞘主要作用為保護神經及協助神經訊號傳導，若未及時介入治療，長期下來患者不僅行動不方便，一旦免疫系統破壞到髓鞘內的神經軸，更可能會造成不可逆的神經壞死。

診斷不容易 醫：臨床表現很重要

根據統計數據顯示，國際間CIDP發生率約為1.8，也就是每年十萬人中約有1.8人確診此疾病。羅榮昇理事長坦言，也是因為此疾病相當罕見，所以「準確診斷」至關重要。由於許多神經方面疾病的表現差異，難以從症狀本身看出病因，因此，除了從臨床症狀表現診斷之外，也可藉由神經理學檢查、神經電生理檢查、超音波、核磁共振，或甚至脊椎穿刺及神經切片等侵入性檢查結果綜合判斷，來排除其他疾病可能。

舉例來說，羅榮昇理事長提到，診間遇到主述症狀為手腳麻、無力的患者，最常見原因分別是糖尿病造成的神經病變、攝取過量酒精或正進行化療等，較難直觀聯想到CIDP，但CIDP與其他神經疾病有一個最大區別，那就是「反射神經理學」。如失智 症造成的神經退化，雖也會使患者步態不穩，但並不會讓患者本身反射功能衰退，亦不會出現感覺異常，因此，可從這些方面著手準確診斷CIDP。

目前針對CIDP有3種主要治療方式，包括使用高劑量類固醇進行的衝擊療法、靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）治療以及血漿置換治療。羅榮昇理事長指出，臨床上使用衝擊療法要相當謹慎。另外，長期使用類固醇，也可能導致骨質疏鬆、水牛肩甚至股骨壞死等副作用，進而影響患者治療意願及用藥順從性。

而免疫球蛋白治療相對簡單，只要打3-5天，每個月至醫院施打即可。

先類固醇後改IVIG治療 症狀獲改善

羅榮昇理事長分享，曾有一位30幾歲年輕男生，個兒高，體格壯碩，卻不幸在年紀輕輕的時候就被診斷出CIDP。初期使用類固醇衝擊療法效果不錯，後續卻開始出現容易感染及骨質疏鬆造成易斷等副作用。後改用免疫球蛋白，雖然偶爾仍會出現皮膚感染，但是對腳麻狀況改善很多，病人現在可以過長一點時間再回診補充免疫球蛋白，對他的生活有很大的幫助。

事實上，每種治療的療效都是因人而異，羅榮昇理事長表示，自己的病人有些只要4周以上未進行免疫球蛋白治療就會又開始沒力，但也有約20%的患者，治療幾次後，長期都沒有再發作，因此，患者切勿輕易放棄治療希望。

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資料來源：健康醫療網

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