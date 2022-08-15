我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

成人手腳麻又無力 除了中風 小心這個罕病找上門

健康醫療網／記者陳佳慧報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

許多民眾只要出現手腳逐漸無力、走路不穩等現象，第一時間都會擔心是否為中風徵兆，但如果是症狀是慢性發展且持續8周以上，小心可能是罹患慢性脫髓鞘多發性神經炎(CIDP)。台灣神經免疫學會羅榮昇理事長表示，CIDP的成因為患者自體免疫系統出現異常，持續攻擊自身周邊神經，尤其是神經外層包覆的「髓鞘」。由於髓鞘主要作用為保護神經及協助神經訊號傳導，若未及時介入治療，長期下來患者不僅行動不方便，一旦免疫系統破壞到髓鞘內的神經軸，更可能會造成不可逆的神經壞死。

診斷不容易 醫：臨床表現很重要

根據統計數據顯示，國際間CIDP發生率約為1.8，也就是每年十萬人中約有1.8人確診此疾病。羅榮昇理事長坦言，也是因為此疾病相當罕見，所以「準確診斷」至關重要。由於許多神經方面疾病的表現差異，難以從症狀本身看出病因，因此，除了從臨床症狀表現診斷之外，也可藉由神經理學檢查、神經電生理檢查、超音波、核磁共振，或甚至脊椎穿刺及神經切片等侵入性檢查結果綜合判斷，來排除其他疾病可能。

舉例來說，羅榮昇理事長提到，診間遇到主述症狀為手腳麻、無力的患者，最常見原因分別是糖尿病造成的神經病變、攝取過量酒精或正進行化療等，較難直觀聯想到CIDP，但CIDP與其他神經疾病有一個最大區別，那就是「反射神經理學」。如失智症造成的神經退化，雖也會使患者步態不穩，但並不會讓患者本身反射功能衰退，亦不會出現感覺異常，因此，可從這些方面著手準確診斷CIDP。

目前針對CIDP有3種主要治療方式，包括使用高劑量類固醇進行的衝擊療法、靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）治療以及血漿置換治療。羅榮昇理事長指出，臨床上使用衝擊療法要相當謹慎。另外，長期使用類固醇，也可能導致骨質疏鬆、水牛肩甚至股骨壞死等副作用，進而影響患者治療意願及用藥順從性。

而免疫球蛋白治療相對簡單，只要打3-5天，每個月至醫院施打即可。

先類固醇後改IVIG治療 症狀獲改善

羅榮昇理事長分享，曾有一位30幾歲年輕男生，個兒高，體格壯碩，卻不幸在年紀輕輕的時候就被診斷出CIDP。初期使用類固醇衝擊療法效果不錯，後續卻開始出現容易感染及骨質疏鬆造成易斷等副作用。後改用免疫球蛋白，雖然偶爾仍會出現皮膚感染，但是對腳麻狀況改善很多，病人現在可以過長一點時間再回診補充免疫球蛋白，對他的生活有很大的幫助。

事實上，每種治療的療效都是因人而異，羅榮昇理事長表示，自己的病人有些只要4周以上未進行免疫球蛋白治療就會又開始沒力，但也有約20%的患者，治療幾次後，長期都沒有再發作，因此，患者切勿輕易放棄治療希望。

【延伸閱讀】

免疫球蛋白治療納健保　成CIDP患者長期抗戰利器

罕見不等於沒有！　週邊神經疾病關懷協會成立助罕病友發聲

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54620

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

健保 中風 失智

上一則

皮膚反覆濕疹 內服外用治不好 竟是「這腫瘤」上身

下一則

1/3長者一年內兩次跌倒 背後藏暈眩危機

延伸閱讀

rTMS治療咀嚼吞嚥障礙 醫：中風患者成功移除鼻胃管

rTMS治療咀嚼吞嚥障礙 醫：中風患者成功移除鼻胃管
就業人數大增 餐飲業仍缺人手

就業人數大增 餐飲業仍缺人手
夏天狂灌冰飲 口破、腹瀉當心是中風警訊

夏天狂灌冰飲 口破、腹瀉當心是中風警訊
肉毒桿菌治療中風 50多歲的他恢復行走能力

肉毒桿菌治療中風 50多歲的他恢復行走能力

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

喝什麼補水效果最佳？研究：水只排第10名

2022-08-09 00:30
酸菜、臘腸、午餐肉... 醃製食品吃多了，會提高患乳癌的風險嗎？香港近期的一個研究證明了兩者之間的潛在聯繫。(Pexels)

快看世界／研究：常吃醃製食品的女性 更易得乳癌

2022-08-12 16:15
（圖：健康醫療網提供）

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

2022-08-14 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

不菸不酒50歲婦人罹肺癌 恐與「家中1物」有關

2022-08-09 01:00
選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，同時也能兼顧健康。（新華社）

巧克力挑選3要訣 甜蜜吃不發胖

2022-08-12 02:15
亞洲大學附屬醫院家醫科醫師劉又銘說，想要健康減重，不二法門仍是飲食控制、規律運動、改變生活型態，若是要以藥物進行減重，應諮詢專科醫師。（亞洲大學附屬醫院提供）

久坐不運動罹糖尿肥胖症 醫用這個方法讓她變瘦

2022-08-10 05:26

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」

鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」