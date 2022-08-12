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手指腫脹無法催油門 竟是類風濕性關節炎惹禍

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名今年42歲的上班族許小姐（化名），六年前手指開始出現腫脹、關節處常常微微痠痛，後來症狀愈來愈明顯，連騎機車都沒法催油門，嚴重影響生活及工作，經就醫檢查確診罹患「類風濕性關節炎」。在醫師建議下使用健保給付的生物製劑，加上定期回診積極治療，關節腫脹症狀大幅改善，讓她終於又能享受騎車上班的自由。

關節破壞王 延誤治療恐造成失能

恩主公醫院風濕免疫科郭孝齡醫師表示，類風濕性關節炎是一種自體免疫失調造成的疾病，容易發生在中年女性身上，罹病原因除了遺傳因素外，外在環境及不良生活習慣，也是導致免疫系統出錯的因素，進而造成身體產生抗體來破壞自己的關節、攻擊身體。

郭孝齡醫師指出，類風濕性關節炎除了影響關節發炎外，也可能同時攻擊內臟及骨髓等器官，造成貧血、血小板增生或全身倦怠，倘若不及時處理，恐會造成不可逆的傷害，最終導致失能、生活無法自理。

類風濕性關節炎不易察覺 醫師教簡易辨別技巧

臨床常發現民眾會將類風濕性關節炎與退化性關節炎及痛風混淆，郭孝齡醫師建議，民眾可以從疼痛位置做初步自我診斷，若手指疼痛的位置在手指橫面第二排、第三排或手腕的話，就比較偏向於類風濕性關節炎；但若疼痛的位置在第一排，則有可能是退化性關節炎，另外若是在單一在腳趾頭，就比較像是痛風問題。

治療方式多元 醫病多溝通提供適合選擇方案

郭孝齡醫師表示，目前針對類風濕性關節炎的治療非常多元，通常醫師會依據患者不同的狀況，經過雙方充分溝通後，給予適合的治療選擇。因此若傳統非類固醇消炎止痛藥、類固醇或免疫修飾劑效果不佳，醫師就會建議使用生物製劑介入治療，達到精準、快速、持續且安全的治療效果。

郭孝齡醫師提醒，民眾若發現關節出現對稱性脹痛及晨間僵硬問題，且休息後仍無法緩解，就要留意可能是『類風濕性關節炎』徵兆，建議儘速至醫院檢查；若罹病也不用緊張，只要定期回診並積極治療，就能重拾良好的生活品質。

【延伸閱讀】

同事譏「胖手指」 就醫竟罹患類風濕性關節炎！

輕熟女手腳卡關十年　竟是類風濕性關節炎！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54769

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