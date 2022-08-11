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主動脈瓣膜狹窄為高齡絕症 醫師提醒3大症狀不可輕忽

記者沈能元／台北即時報導
陳嬰華說，年長者出現包括胸痛、暈厥及走路氣喘吁吁的心衰竭症狀，應為主動脈瓣膜狹窄，須盡速就醫治療，以防猝死。（記者沈能元／攝影）
陳嬰華說，年長者出現包括胸痛、暈厥及走路氣喘吁吁的心衰竭症狀，應為主動脈瓣膜狹窄，須盡速就醫治療，以防猝死。（記者沈能元／攝影）

國人壽命延長，老年人口愈來愈多，主動脈瓣膜狹窄患者也有增加的趨勢，一旦延誤就醫，恐有猝死危險。醫師表示，長者若出現三大症狀，包括胸痛、暈厥及走路氣喘吁吁的心衰竭症狀，應速就醫治療，避免猝死。

醫師說，若出現胸痛未及時治療，平均存活時間為5年，暈厥不治療，平均存活時間為3年，心衰竭不治療，平均存活時間為2年，若嚴重主動脈瓣膜狹窄僅用藥物治療，1年死亡率仍高達50%，5年存活率趨近於零，死亡威脅不輸癌症

台北榮總今舉辦「主動脈瓣膜嚴重狹窄病危 北榮導管團隊成功搶命」記者會。台北榮總心臟內科主治醫師陳嬰華說，主動脈瓣膜位在主動脈與左心室交接處，正常主動脈瓣膜開口為3至4平方公分，但隨著年齡增長，主動脈瓣膜開口會愈來愈小，當開口小於1平方公分，即屬於嚴重狹窄。

據統計，75歲以上長者約1成2患有主動脈瓣膜狹窄，其中約4%為嚴重狹窄，血液無法有效送到全身，此時，心臟須更用力才能送出血液，易造成心臟肥厚、擴大，最後心臟將逐漸衰竭。

陳嬰華說，去年11月間臨床曾收治一名70多歲男性洗腎患者，主動脈狹窄程度為0.7平方公分，苦勸病人應接受手術治療，但他自覺情形還好，對於手術猶豫不決，原本預計今年農曆年後治療，但又覺得可以再等一下，沒想到兩周前接獲消息，患者已於家中猝死，完全來不及送醫，真的令人十分遺憾，因主動脈瓣膜狹窄是可以治療的。

陳嬰華指出，約3至4成主動脈瓣膜患者，因年齡大或合併多項共病無法接受手術，提醒年長者出現胸痛、暈厥，以及走路氣喘吁吁的心衰竭症狀，應速就醫治療，因愈晚治療，死亡率愈高，經統計若等待30天再治療，等待期間死亡率高達1成，等待180天再治療，期間死亡率高達近3成，面對主動脈瓣膜狹窄不可輕忽。

手術 猝死 癌症

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