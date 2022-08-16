我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

劇烈經痛別輕忽 輕熟女「蘋果大」巧克力囊腫破裂

林佩均
婦產科醫師黃閔暄提醒，婦女經期如果疼痛感愈來愈明顯、止痛藥愈吃愈多、需要吃的時間愈來愈長，就建議及早就診。（圖：台中慈濟醫院提供）
婦產科醫師黃閔暄提醒，婦女經期如果疼痛感愈來愈明顯、止痛藥愈吃愈多、需要吃的時間愈來愈長，就建議及早就診。（圖：台中慈濟醫院提供）

台中市35歲輕熟女今年起每次生理期就痛，5月底更是劇痛到全身發冷，到院掛急診，檢查出右側卵巢的巧克力囊腫破裂，引發急性腹膜炎，緊急手術取出如蘋果大10公分的病灶。醫師建議，女性經期疼痛越來越久、服藥越來越多，就該及早就醫檢查。

35歲蘇女以往經期沒有特別感覺，今年初起卻每次經期都疼痛不已，在他院就醫服藥幾個月後，右腹明顯突出，5月底更劇痛到全身冷汗，直接被送急診。

台北慈濟醫院婦產科醫師黃閔暄從電腦斷層影像發現，蘇女劇痛病因來自右側卵巢巧克力囊腫破裂，引發急性腹膜炎，屬於不能再等的急症，順利用腹腔鏡摘除形狀有如一顆大蘋果的10公分病灶。

35歲輕熟女經痛發冷不適衝到醫院掛急診，醫師檢查出右側卵巢的巧克力囊腫破裂，引發...
35歲輕熟女經痛發冷不適衝到醫院掛急診，醫師檢查出右側卵巢的巧克力囊腫破裂，引發急性腹膜炎，緊急手術取出如蘋果大10公分的病灶。（圖：台中慈濟醫院提供）

蘇女術後向醫師透露想再懷孕，黃閔暄建議，開刀、吃藥治療後的一到兩年內，子宮內的異位組織被清除得最乾淨，且在藥物控制下萎縮，屬於容易受孕的黃金時段，先治療控制三到六個月再進入備孕流程。

黃閔暄指出，所謂「子宮內膜異位症」就是原屬於子宮裡面的內膜組織，跑到子宮外面，散落在腹腔或腹膜表面，長在卵巢稱為巧克力囊腫，大小從幾公釐的小小突起物到好幾公分不等。

「子宮內膜異位雖然是良性腫瘤，但很容易復發，是要長期追蹤的慢性病」，黃閔暄說，很多婦女因小突出囊腫造成疼痛而困擾，如疼痛感愈來愈明顯、止痛藥愈吃愈多、需要吃的時間愈來愈長，就建議及早就診。

蘋果 手術 腫瘤

上一則

總是不自覺就漏尿？泌尿科授「日常預防妙招」

下一則

痛風恐腎衰竭 少吃高普林食物：海鮮、內臟、酒類

延伸閱讀

女子經期後吃藥燉排骨進補 沒想到滿臉四肢長紅疹

女子經期後吃藥燉排骨進補 沒想到滿臉四肢長紅疹
格萊寶美孕試管嬰兒中心PRP療法改善卵巢早衰

格萊寶美孕試管嬰兒中心PRP療法改善卵巢早衰
「紅人歸」推遲消除更年期症狀有奇效天然草本中提取精華的純天然保健品

「紅人歸」推遲消除更年期症狀有奇效天然草本中提取精華的純天然保健品
打疫苗後會不會影響經期？法國請女性填表回報

打疫苗後會不會影響經期？法國請女性填表回報

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

喝什麼補水效果最佳？研究：水只排第10名

2022-08-09 00:30
酸菜、臘腸、午餐肉... 醃製食品吃多了，會提高患乳癌的風險嗎？香港近期的一個研究證明了兩者之間的潛在聯繫。(Pexels)

快看世界／研究：常吃醃製食品的女性 更易得乳癌

2022-08-12 16:15
（圖：健康醫療網提供）

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

2022-08-14 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

不菸不酒50歲婦人罹肺癌 恐與「家中1物」有關

2022-08-09 01:00
選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，同時也能兼顧健康。（新華社）

巧克力挑選3要訣 甜蜜吃不發胖

2022-08-12 02:15
亞洲大學附屬醫院家醫科醫師劉又銘說，想要健康減重，不二法門仍是飲食控制、規律運動、改變生活型態，若是要以藥物進行減重，應諮詢專科醫師。（亞洲大學附屬醫院提供）

久坐不運動罹糖尿肥胖症 醫用這個方法讓她變瘦

2022-08-10 05:26

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增