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治頭皮屑勤洗頭 又乾又癢更糟糕

王昭月
該名女上班族的頭皮堆積層層頭皮屑。（圖：樂活健康診所提供）
該名女上班族的頭皮堆積層層頭皮屑。（圖：樂活健康診所提供）

一名年約30歲的女上班族因頭皮屑多，平日不敢穿黑色或深色上衣，也不敢和同事多靠近，她為改善勤洗頭，結果洗到頭皮又乾又癢，頭皮屑依然「雪花片片」。

這名女上班族有一頭茂密長髮、因為頭皮屑很多，換過很多宣稱有療效的洗髮精，且每天勤洗頭，但頭皮屑不僅沒減少，頭皮也越來越乾燥。近來在疫情之下同事出勤受影響，她因需分擔工作作息改變，頭皮屑變更多，在職場上很困擾，她先生看了不捨，帶她就醫。

台灣高雄樂活健康診所外科頭皮醫師張祺璋說：「很多人有嚴重頭皮屑，第一個想法就是勤洗頭換洗髮精，其實應該找出原因再接受專業治療。」張祺璋替這名婦女檢測頭皮，發現頭皮被層層推積的頭皮屑覆蓋，毛孔也阻塞，若未對症治療，會引起嚴重掉髮。

他研判，患者是因生活作息改變、壓力、焦慮、營養不夠、晚睡及熬夜等原因引起頭皮發炎所致。當頭皮已經發炎，卻誤以為頭髮沒洗乾淨，並使用宣稱有療效的洗髮精，過度清洗之下，只會讓頭皮發炎更惡化。

張祺璋也說，中長髮婦女若疏於清潔或企圖綁紮頭髮掩蓋頭皮屑，日積月累下也會引起頭皮發炎或惡化，過與不及，都會造成頭皮發炎。因此民眾有頭皮屑困擾時，應找出原因接受專業治療，避免盲目洗頭或擦藥。

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