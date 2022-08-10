我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

女股神伍德：美經濟已陷衰退 明年可望脫離

50歲男常搬重物 左股溝有腫塊 驚覺「推不回去」嚴重了

記者林伯驊／嘉義即時報導
50多歲男性左側股溝有腫塊，中榮嘉義分院一般外科醫師張奎亨診斷是嵌頓性疝氣。（台中榮總嘉義分院提供）
50多歲男性左側股溝有腫塊，中榮嘉義分院一般外科醫師張奎亨診斷是嵌頓性疝氣。（台中榮總嘉義分院提供）

台灣嘉義地區50多歲男子平時工作常需搬重物，日前感覺下腹疼痛、腹脹，受不了到台中榮總嘉義分院的急診求助，告知醫生他左側股溝有腫塊，已持續多年；經電腦斷層檢查，驚見「一部分腸子卡在腫塊內」，外科診斷是嵌頓性疝氣，腸子有腫脹、缺血情形，緊急手術後，幸好不必切除腸子。

50多歲男子告訴醫生，多年來左側腹股溝有腫塊，但躺下時就會消失，偶爾也用手將腫塊推回，最近卻發現腫塊愈來愈大、甚至陰囊的部分也愈腫大，「想用手推卻怎麼樣也推不回去」。

中榮嘉義分院一般外科醫師張奎亨說，疝氣的狀況一開始發生，大多是較小的突出物，像是腫塊但會縮回去，若沒有特殊症狀，病人常常不以為意，但長期不處理，腹壁缺口會愈來愈大，也會有愈多的器官掉進缺口，最常見是腸子，而太多腸子掉進去可能會卡在裡面，影響腸子血液循環，假使缺血時間太長、腸子將腫脹甚至壞死，形成嵌頓性疝氣，就需要立即進行手術，進而增加感染風險，嚴重恐有致命危險。

張奎亨也說，有疝氣情形，一般建議要手術處理，除了修補腹壁缺口，通常會放置人工網膜以增加腹壁強度，大大降低復發的機會；除了傳統修補術，若是需要接受雙側手術或復發型疝氣的手術，也可以評估用腹腔鏡的方式做修補。

張奎亨指出，根據醫學臨床統計，疝氣在台灣嬰幼兒、青少年的發生率是7%，男女發生比例相近，成人疝氣則有90%是腹股溝疝氣，即發生在腹股溝部位的疝氣，俗稱「脫腸」或「墜腸」，且成年男性是女性的9倍，高齡也是常見的族群。

他提醒，疝氣是一種「腹壁因強度不足形成缺口，造成腹腔內器官向外突出」的疾病，少部分的病人是先天就有腹壁缺口，大部分則是因為長期腹壓較大，引起腹壁強度愈來愈差，所以任何會造成腹壓增加的原因都可能是危險因子，例如：不正確的健身模式、長期從事搬運重物工作、慢性咳嗽、體重較重、腹水等。

手術 健身 醫學

上一則

是過敏還是鼻竇炎？可從鼻涕、症狀持續時間判斷

下一則

久坐不運動罹糖尿肥胖症 醫用這個方法讓她變瘦

延伸閱讀

小貓絕育之後

小貓絕育之後
一噴鼻就通 再噴變嚴重 亂用鼻噴劑恐致藥物性鼻炎

一噴鼻就通 再噴變嚴重 亂用鼻噴劑恐致藥物性鼻炎
西安整形醫師自家診所抽指猝死 友人爆同意書沒簽字 懷疑死因

西安整形醫師自家診所抽指猝死 友人爆同意書沒簽字 懷疑死因
男脊髓損傷靠輪椅代步 幹細胞術後逆轉能站立走路

男脊髓損傷靠輪椅代步 幹細胞術後逆轉能站立走路

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

喝什麼補水效果最佳？研究：水只排第10名

2022-08-09 00:30
（圖：健康醫療網提供）

背痛、腹痛要當心「癌王」八成確診已晚期

2022-08-04 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

不菸不酒50歲婦人罹肺癌 恐與「家中1物」有關

2022-08-09 01:00
台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰。（郭綜合醫院提供）

醫師提醒低鎂血症危害 這些食物富含鎂多吃可活得更美

2022-08-05 04:41
一名40多歲女性，打完第二劑AZ後出現左胸腫痛，甚至反覆化膿，經查發現是肉芽腫性乳腺炎，與疫苗無關不予救濟。（聯合報系資料照片）

40多歲女打完第2劑AZ 左胸腫痛、化膿 意外追出1疾病

2022-08-06 19:12
帶狀皰疹的皮膚病灶痊癒後，疹後神經痛是常見的併發症；左起林口長庚兒童感染科教授級主治醫師陳志榮、台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎。（記者楊雅棠／攝影）

痛到無法忍、大小便失禁 「皮蛇」恐比長新冠難纏

2022-08-03 05:46

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光