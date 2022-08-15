中耳炎引發乳突炎 3D手術除病灶

長期中耳炎病患，透過3D微創內視鏡手術，憑藉著機器手臂輔助，進行乳突部及岩骨部等顱底區域手術，清除發炎壞死組織，並同步重建耳膜及中耳等聽覺相關功能。（圖：中醫大新竹附醫提供）

台灣一名39歲女病患，因右耳中耳炎，長期在診所治療，近期出現耳朵流膿流血、聽力變差，合併劇烈頭痛，轉到醫院求診後，經高解析度的耳內視鏡檢查及電腦斷層評估，發現病患中耳炎情況已進展到乳突炎，且侵犯到顱底，經機械手臂輔助3D微創內視鏡手術 ，病患耳朵不再流血、頭痛，症狀明顯改善。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權醫師表示，該病患中耳炎經過藥物治療仍沒改善，已經影響到顱底，顱底指的是腦部下面乘載著腦部的那一片骨質的結構，所以病灶已經接近頭顱正中心部位；經檢查評估後，安排3D微創內視鏡手術，術中憑藉著機器手臂輔助，進行乳突部及岩骨部等顱底區域手術，清除發炎壞死組織，並同步重建病患的耳膜及中耳等聽覺相關功能。

王堂權指出，因為耳朵或顱底部的解剖構造有非常多複雜神經及血管，3D微創內視鏡手術，除了可以將組織構造放大，讓醫護人員看得更清楚外，醫護可以透過3D視野，精準分辨各種組織的立體結構及相對位置，再進一步結合機械手臂輔助，提升手術操作的精準度，因此順利在2個小時內完成手術，亦無任何手術併發症 。

中耳炎病患就醫後，經高解析度的耳內視鏡檢查及電腦斷層評估，發現病況已進展到乳突炎，且侵犯到顱底。（圖：中醫大新竹附醫提供）

王堂權指出，中耳炎的病患可能會有耳朵悶脹或者聽力問題，合併間歇性耳朵流湯流膿；當有發燒不退、顏面神經麻痺、劇烈頭痛，甚至患者分泌物帶血絲，或顏色變深、變膿稠或惡臭，一定要盡速就醫，因為有可能已經衍生中耳炎併發症，例如乳突炎、腦膜炎及腦膿瘍等。