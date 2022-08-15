癌友染新冠若是輕症 可當療程休息期

新冠疫情讓許多民眾對醫院卻步，可能錯失早期發現疾病時機，甚至延誤治療。（取材自pexels）

癌症 從預防、治療到後續追蹤都不能輕忽，但在新冠疫情 影響下，許多民眾對醫院卻步，可能錯失早期發現的時機，甚至延誤治療。醫師表示，醫療環境有安全的防疫保護網，就算癌症患者染疫也不必焦慮，只要配合醫囑，必要時調整治療流程，一樣能守護健康。

擔心染疫 追蹤、治療者變少

台灣中山醫學大學附設醫院執行長周英香表示，疫情發生兩年多來，民眾對染疫充滿焦慮，主動到醫院進行癌症預防篩檢的人數大幅下降，即使是醫院前進社區等地推動篩檢或衛教活動，參與人數也明顯減少。至於正在治療中的癌症患者，因為深知治療要盡早，比較不會因疫情而缺席，但也有少數患者中斷治療。

身為一名放射腫瘤科專科醫師，周英香提到有一個50多歲的乳癌病人在完成局部切除手術 出院後，原本應在一個月後做放射線治療，病人卻因擔心疫情而不肯回院放療，之後院方積極聯繫提醒這名婦人不能再拖，但她依然沒有現身。最後個案管理師只能請她在疫情結束後回院由醫師重新評估，調整治療流程，也告訴她中斷療程會造成疾病控制率下降，醫療團隊更同步設法因應，請病人配合服用抗癌藥物。

周英香表示，根據每位癌症患者的病情，醫護團隊會提供不同的治療流程，其中包含手術、化療、放療等，一旦患者任意中斷流程，癌細胞轉移的風險勢必提高。

疫情帶來的另一個棘手問題是，不少已結束治療的患者對後續追蹤很消極。周英香指出，部分應該每三個月或六個月回院追蹤的病人都未如期出現在診間，理由一樣是「擔心染疫而不敢到醫院」。

平常心就醫 「別想得太可怕」

周英香強調，疫情雖讓人緊張，但民眾對治療環境的安全性要先有正確理解，以平常心就醫。在醫院裡，新冠確診者的收治流程和一般患者絕對分開，民眾不論門診、篩檢或做其他治療，都不會與確診者接觸，而且醫療人員接受過高度訓練，預防感染的所有程序極度嚴謹，嚴格防止病患之間的交叉感染。

醫師表示，醫院都會分流收治新冠病患與其他病人，醫護也都有專業訓練防止交叉感染，不要因為疫情而延誤應接受的治療。 （圖：亞東醫院提供）

當然，在疫情籠罩下，癌症患者依舊可能在日常生活或其他場域感染新冠病毒。周英香說，癌症患者萬一染疫確診也不要「想得太可怕」，因為目前盛行的Omicron變種病毒株已類似流感病毒，而且死亡率並不高。

周英香指出，癌症治療是一段較長的過程，包含手術、化療、放療等，在這些療程之間，病人原本就可能因為疲累或感冒而需暫時休息幾天，因此萬一癌症患者染疫確診需居家隔離和自主管理時，只要不是重症，不妨就把這幾天當成癌症療程中的休假期，好好在家休息，補充營養，為後續的癌症療程儲備能量與體力，等新冠肺炎痊癒後再恢復癌症療程。

癌症患者一旦染疫，原本的癌症治療流程也不一定要大幅調整。周英香說，以放療來說，患者每天要到醫院進行10至20分鐘的治療，萬一療程期間染疫，只需先中斷放療幾天即可，不會對癌症治療有太大影響。

化療療程的調整也很類似放療，周英香表示，每次化療之間原本就有間隔期，讓患者休息幾天調整體力，或當療程中造成不適時也可能暫停化療，因此患者萬一染疫，只要不是重症，都一樣可視同間隔期，中斷治療休息一下。

即使癌症患者染疫後變成重症，導致療程被迫延後太久，周英香表示，醫護團隊也會重新評估癌症治療流程。患者最重要的還是多與醫療團隊合作，不要因為過度焦慮就自作主張，反而不利健康。