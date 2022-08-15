皮膚反覆濕疹 內服外用治不好 竟是「這腫瘤」上身

（圖：健康醫療網提供）

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】淋巴瘤可以長在人體許多部位，也有許多不同型態與病理特徵，其中一種是先侵犯皮膚，之後經過多年散佈至淋巴結及其它器官的「皮膚T細胞淋巴瘤」，大多屬低惡性度，進展極為緩慢。進程可分4期，初期病灶局限皮膚上，容易被當成濕疹進行治療，甚至超過10年病情都毫無進展。臺大醫院皮膚科主任蔡呈芳醫師表示，淋巴瘤若進展到侵犯淋巴結或內臟器官，以全身性化學治療加上骨髓移植，只能部分緩解、副作用也高；一種稱之為ADC也就是「抗體-藥物複合體」，對於患者來說，有如使用裝了化療藥物的導彈，精準擊殺癌細胞 ，副作用也較低。

病程極緩慢、惡性度低

皮膚當中存在許多不同的發炎性細胞，如淋巴細胞當中的T細胞，蔡呈芳醫師進一步強調，皮膚T細胞淋巴瘤，顧名思義是惡性的T細胞以攻擊表皮層為主要目標，但嚴重時也可能轉移到其他淋巴結、器官、血液等。好發族群很廣泛，小孩、長者都有可能發生，分為不同亞型，如CD30陽性T細胞淋巴瘤、蕈狀肉芽腫等，不同類型表現不相同，然而病程極為緩慢，容易被當作濕疹或是乾癬來治療，因此有的人從發病到「真正確診」已超過10年，僅10%淋巴瘤患者病情才進展惡化。

目前疾病成因還不清楚，蔡呈芳醫師指出，有的認為是患者使用免疫抑制劑、生物製劑後，免疫受到抑制後，反而使皮膚T細胞淋巴瘤迅速擴張；有的歸因與外在環境刺激有關，包括殺蟲劑、油漆、有機溶劑等工業化汙染造成；還有一種少數的病因可能是感染人類嗜Ｔ淋巴球病毒、EB病毒等。

蔡呈芳醫師說明，「皮膚T細胞淋巴瘤最常見的症狀，大多表現於大腿、臀部、手掌、腳掌等部位，出現乾燥脫皮、不太癢的疹子。有些患者被蚊蟲叮咬會發現久久不癒，皮膚出現一片片白白的病灶，也常常被當作濕疹。」皮膚T細胞淋巴瘤第一期以皮膚病灶為主，根據表皮侵犯面積程度分為1A、1B，接著若皮膚病灶腫瘤 成凸起狀，或淋巴結腫大，則屬於第二期，第三期則是全身皮膚都被侵犯，進展到紅皮症的狀態，末期則是連臟器都侵犯。

蔡呈芳醫師指出，「傳統上說照光會引起皮膚癌不同，皮膚T細胞淋巴瘤容易長在衣物覆蓋部位，治療皮膚T細胞淋巴瘤初期照光是最建議的方式，不建議做過於積極的方式，如傳統的注射性化療，有研究指出其毒性會破壞皮膚免疫系統，增加治療當中的不適感，也可能誘使病程迅速惡化，預後也沒有比較好。」因此傳統治療偏向溫和的方式。皮膚T細胞淋巴瘤是罕見疾病，卻又分為超過20種的不同類型，「多數人初期被當作濕疹治療，多年擦外用藥膏都沒有惡化，甚至皮膚科醫師也懷疑是皮膚T細胞淋巴瘤，但經切片取樣後病理科醫師也無法確定，經過了很多年，最後才確診；也有少數患者，是切片後被當作乾癬治療，用了生物製劑後卻迅速惡化而確診。初期皮膚T細胞淋巴瘤治療大多以照射紫外線為主，若進展到第二期，則會加上口服藥物或注射干擾素，或是加上局部放射線治療；一旦進展到全身紅皮症、內臟或淋巴結侵犯，就會使用化療。」

若惡性度較高的年輕患者，少數會進行「骨髓移植」，但治療風險大，並非每個人都適合。另外也有透過表觀遺傳修飾藥物改變基因表現的組蛋白去乙醯酶(HDAC)抑制劑，然而療效普遍也不佳。

蔡呈芳醫師分享，濕疹的治療目前已經有長足的進展，即使範圍很大，疾病很嚴重，都可以找到有效的治療。但如果連吃藥、打針都無效，甚至治療後更惡化，一定要考慮皮膚T細胞淋巴瘤的可能。這疾病早期使用照光反應多數良好，但需長期治療及觀察，一旦疏於維持，進展到後期，治療就會相當困難，往往最後死於感染或是藥物的副作用。蔡醫師也呼籲，患者若長期皮膚有異狀要儘快就醫，諮詢專業皮膚科醫師的診斷並積極治療。

【延伸閱讀】

頑固型多發性骨髓瘤不灰心 全口服療法免進出醫院

多發性骨髓瘤治療易倦怠 三合一全口服療法助患者減輕負擔

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54637

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw