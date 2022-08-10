男性精索靜脈曲張致不孕 陰囊鼓脹、疼痛下墜感當心

圖片來源 ／健康醫療網

36歲張先生，結婚後與老婆努力嘗試備孕超過一年，但卻一直沒有消息，經由液分析發現有輕微異常，精蟲數量僅2000多萬隻（WHO 2021版本標準：3900萬），活動度也不甚理想比例只有30%（WHO 2021版本標準：42%），並且活動型態主要為原地打轉無法前進，其他包括賀爾蒙等系列檢查都無異常，生活作息也沒太多危害因子，但醫師在診間檢查發現其左側陰囊明顯鼓脹，診斷為「左側精索靜脈曲張」。

精索靜脈曲張顯微手術 整體精蟲數量大提升

台灣奇美醫學 中心泌尿外科主治醫師謝昆霖說明，平時在診間提到精索靜脈曲張時，大部分病人都露出了疑惑的表情，實際上它並不少見。此疾病的徵兆包括病人本身會覺得陰囊處些許疼痛下墜感，尤其整天久站後更為明顯；也有些男性是觸摸到陰囊有不正常的突起物，誤以為長了異物而至門診求診。

大部分這類病人至泌尿診間後經過醫師觸診後便可得到診斷，尤其是出現典型的「蟲袋型」突出，即當精索靜脈曲張最嚴重時，不用碰觸直接就可以見到陰囊表面產生了類似裝滿了整袋蠕蟲的凹凸外觀，當然少部分輕微的病人需進一步透過超音波做確認。

男性不孕症關鍵 可能「精索靜脈曲張」

若扣除掉陰囊疼痛、陰囊異物感等表現，其實精索靜脈跟男性不孕症息息相關！透過手術治療改善精蟲品質，進而提升自然受孕的機率。

謝昆霖醫師表示，目前已有許多相關研究探討造成精蟲內在品質不佳的因素及如何去改善，包括睡眠、生活習慣、環境危害物質、放射線、抽菸等都是可能的危害關鍵，而其中一個可以改善的便是「精索靜脈曲張」。

不孕、精蟲品質不佳 應盡早就醫治療

謝昆霖醫師指出，精索靜脈曲張手術對於精蟲品質有機會達到某一程度的改善，因此提醒男性若有不孕或者精蟲品質不佳，或者反覆流產的配偶偵測到精蟲DNA斷裂程度嚴重，就須好好注意陰囊裡面是否有精索靜脈曲張的問題。若真發現有此狀況，應儘早跟泌尿科醫師討論是否需進一步處理，或許有機會透過顯微手術治療，成功達成自然受孕，或者增加人工生殖時精蟲的品質，提升其成功率。

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