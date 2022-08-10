高齡婦拔牙「顎骨壞死」 恐與骨鬆藥物有關

圖片來源 ／健康醫療網

台灣一名82歲的婦人於診所拔牙後傷口遲遲無法癒合，並且伴隨疼痛、患部腫脹、感染化膿、黏膜潰瘍及齒槽骨腐骨暴露，至醫院求診，仔細詢問病史，與患者所使用的抗骨吸收藥物有關，診斷為藥物相關之「顎骨壞死（MRONJ）症候群」。

抗骨吸收藥物 過度恐造成「顎骨壞死」

台北市立聯合醫院仁愛院區口腔醫學 科醫師李俊翰指出，「抗骨吸收」藥物用於治療骨質疏鬆及癌症 骨轉移，主要分成兩大類，作用於骨頭上的雙磷酸鹽類及作用於血液的單株抗體類，可以抑制破骨細胞的活性，降低骨頭代謝的速率以保留骨質，但過度抑制破骨細胞的活性，可能導致骨頭代謝失調，進而造成過多的壞死骨頭堆積，引發後續的感染，最終造成藥物相關之「顎骨壞死」。

顎骨壞死因素 具這些條件很危險

李俊翰進一步指出，可能造成藥物相關之顎骨壞死的危險因素包括：癌症及骨質疏鬆病患、或是正處於雙磷酸鹽類或抗骨吸收藥物治療期間、侵入性的牙科治療或拔牙、口腔內存在根尖病變或是牙周病、放射線及化學治療、皮質類固醇的治療、高齡或是自身系統性疾病患者，以及抽菸、飲酒、口腔衛生不良亦會提高發病的風險。

高壓氧輔助治療 加速傷口癒合

預防勝於治療，因此，在非必要或緊急的情況下，應該先將口腔內的問題治療完畢，並給予病患衛教告知可能的風險再進行這類藥物的治療。治療期間患者必須定期至牙科追蹤檢查，保持口腔清潔，也要主動告知醫師病況，讓醫師可以擬定相關的治療計畫。

李俊翰特別提醒，若確診藥物相關之顎骨壞死，也不必過度驚慌，按照美國口腔顎面外科學會的治療指引，依據病灶程度的分級有相對應的治療方式，若配合近期文獻所提到的高壓氧輔助治療，加速傷口癒合。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54731





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