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男脊髓損傷靠輪椅代步 幹細胞術後逆轉能站立走路

記者王思慧／花蓮即時報導
簡姓男子在因車禍造成脊髓損傷，原先只能靠輪椅代步，現在經過幹細胞手術與復健，可以靠助行器走一小段路。（記者王思慧／攝影）
簡姓男子在因車禍造成脊髓損傷，原先只能靠輪椅代步，現在經過幹細胞手術與復健，可以靠助行器走一小段路。（記者王思慧／攝影）

今年26歲簡姓男子在6年前因車禍造成脊髓損傷，下半身沒有知覺，只能靠輪椅代步。已經試過各種治療方式的他，決定抱著最後一絲希望，在花蓮慈濟醫院接受自體骨髓間質幹細胞回輸手術，終於可以站起來。簡男除了謝謝醫療團隊，更感謝媽媽協助復健，相信以後可以像往日一樣正常走路。

慈濟醫院今天舉行「細胞治療找回脊髓損傷病友下半身知覺」記者會，邀請從南投到花蓮求醫的簡男分享。花蓮縣長徐榛蔚、慈濟醫院長林欣榮、尖端生醫董事長蘇文龍、神經醫學科學中心主任邱琮朗等人出席參與。

簡男表示，車禍後送醫治療，護理師在清理傷口時，下半身竟感覺不到疼痛，一檢查發現胸椎第5、6節受損，在前面2年找遍各大醫院治療都沒有成效，原以為要坐輪椅一輩子，幸好媽媽上網查詢慈濟醫院有做骨髓移植治療，決定再試試看，於去年11月接受手術。

簡男說，手術過了半年後，開始覺得腿部有點知覺，讓自己非常出乎意料，為了更方便復健，媽媽在醫護建議下設計復健器材，先是躺著靠懸吊彈力繩試著讓腳用力，以刺激肌肉動作；後來媽媽還做了踢板，讓腳出力往前踢，慢慢從小小的動作到可以踢直，現在能用助行器走一小段路與站立，覺得辛苦復健很值得。

簡男形容幹細胞就像為身體「施肥、加油」，細胞成長快速把時間縮短，骨髓幹細胞手術比原來療法進步還要快，但要積極配合復健。

「最要感謝的人是媽媽」他說，受傷後家人都沒有放棄過我，尤其是媽媽最用心，從手術到復健都陪伴在身邊，非常感動，未來希望能跟媽媽、妻子一起開店過生活。

徐榛蔚讚許醫療團隊與簡男的努力，她說，從躺到坐、從坐到站再到走路，這段歷程很不容易，手術逆轉傷患的人生，也翻轉一整個家庭，非常值得慶賀。主治醫師邱琮朗表示，感謝尖端醫合作，以及團隊共同的努力，才讓陳舊性脊髓損傷的簡男能站能走；其他不能動的部分，得靠中醫、復健等團隊，延續脊髓損傷的幹細胞治療，相信在復原上還能更進步。

脊髓損傷傷患簡姓男子（左4）接受慈濟醫院幹細胞手術，現在可以站立，讓花蓮縣長徐榛...
脊髓損傷傷患簡姓男子（左4）接受慈濟醫院幹細胞手術，現在可以站立，讓花蓮縣長徐榛蔚（左2）、慈濟醫院長林欣榮（左5）、神經醫學科學中心主任邱琮朗（左3）等人十分欣慰。（記者王思慧／攝影）
簡姓男子在6年前因車禍造成脊髓損傷，現在經過幹細胞手術與復健，得以自己站立、走一...
簡姓男子在6年前因車禍造成脊髓損傷，現在經過幹細胞手術與復健，得以自己站立、走一小段路。（記者王思慧／攝影）

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