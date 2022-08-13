不孕夫妻生機 AI「第三代胚胎培養技術」增受孕率

醫學界運用AI技術，推出第三代胚胎培養技術，減少人工培養傷害胚胎的機率。(Getty Images)

許多女性不孕的原因與「卵巢早衰」有一定的關係，在取得有限卵子的過程中，過去可能會因為人工培養技術而傷害胚胎，降低植入的成功率，目前醫學 界運用AI 技術，推出「第三代胚胎培養技術」，減少人工培養傷害胚胎的機率。

台北國泰醫院婦產科生殖醫學中心主任賴宗炫表示，女性34歲以上懷孕屬於高齡產婦，需做羊膜穿刺檢查胎兒是否健康，懷孕也會因為年齡的增加降低機率。賴宗炫指出，曾收治過一名38歲的女性小惠（化名），每次月經來潮約三天後，經血量就大幅減少，醫師診斷為「卵巢早衰」，若有意懷孕，建議可以透過試管療程，但取得的卵子量非常少，成形的胚胎質量不佳，導致植入三次都未能成功懷孕，最後嘗試使用第三代胚胎培養技術，才成功懷孕。

早期技術 可能傷害胚胎

賴宗炫表示，胚胎培養技術分為三代，第一代胚胎培養技術，是將多人的胚胎放入集體式的培養箱中培養，培養箱就像是一棟住宅大樓，不同人的胚胎放在不同樓層，同時間一起培養胚胎，但是胚胎的培養過程，胚胎師需定期取出確認，因此其中一人的胚胎要取出確認時，就會影響到其他人的胚胎，打開一次門就會影響到培養箱的溫度或是氧氣濃度等，增加胚胎氧化的壓力。

AI監控 降低人為影響

第二代的胚胎培養技術，改為將胚胎放置在「個別培養箱」；第三代更進化，直接透過AI縮時攝影的技術，24小時監控胚胎發育，大幅降低胚胎師取出胚胎的次數，避免任何可能會破壞到胚胎發育的機會，並由人工智慧直接協助判讀胚胎的品質，提高臨床懷孕的機率。

賴宗炫說，第三代胚胎培養技術與第三代試管嬰兒是不相同的。第三代試管嬰兒是指試管嬰兒技術（IVF）加上胚胎著床前基因篩檢 （PGS），透過PGS將染色體全基因放大，找出正常的染色體植入，可提高受孕率、降低流產率，同時避免出現多胞胎的風險；第三代胚胎培養技術則是胚胎培養的提升，特別是卵巢刺激反應不佳，沒辦法做胚胎著床前染色體篩檢者，可考慮使用。

賴宗炫表示，目前第三代胚胎培養技術仍須自費，但針對已經進入試管嬰兒療程的夫妻，若反覆流產、多次嘗試試管嬰兒失敗、進行胚胎著床前染色體篩檢治療者、進行子宮內膜受孕性基因檢測者、不明原因不孕症者、嚴重男性不孕症者，建議可以嘗試增加受孕機率。