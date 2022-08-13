我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

不孕夫妻生機 AI「第三代胚胎培養技術」增受孕率

陳雨鑫
醫學界運用AI技術，推出第三代胚胎培養技術，減少人工培養傷害胚胎的機率。(Getty Images)
醫學界運用AI技術，推出第三代胚胎培養技術，減少人工培養傷害胚胎的機率。(Getty Images)

許多女性不孕的原因與「卵巢早衰」有一定的關係，在取得有限卵子的過程中，過去可能會因為人工培養技術而傷害胚胎，降低植入的成功率，目前醫學界運用AI技術，推出「第三代胚胎培養技術」，減少人工培養傷害胚胎的機率。

台北國泰醫院婦產科生殖醫學中心主任賴宗炫表示，女性34歲以上懷孕屬於高齡產婦，需做羊膜穿刺檢查胎兒是否健康，懷孕也會因為年齡的增加降低機率。賴宗炫指出，曾收治過一名38歲的女性小惠（化名），每次月經來潮約三天後，經血量就大幅減少，醫師診斷為「卵巢早衰」，若有意懷孕，建議可以透過試管療程，但取得的卵子量非常少，成形的胚胎質量不佳，導致植入三次都未能成功懷孕，最後嘗試使用第三代胚胎培養技術，才成功懷孕。

早期技術 可能傷害胚胎

賴宗炫表示，胚胎培養技術分為三代，第一代胚胎培養技術，是將多人的胚胎放入集體式的培養箱中培養，培養箱就像是一棟住宅大樓，不同人的胚胎放在不同樓層，同時間一起培養胚胎，但是胚胎的培養過程，胚胎師需定期取出確認，因此其中一人的胚胎要取出確認時，就會影響到其他人的胚胎，打開一次門就會影響到培養箱的溫度或是氧氣濃度等，增加胚胎氧化的壓力。

AI監控 降低人為影響

第二代的胚胎培養技術，改為將胚胎放置在「個別培養箱」；第三代更進化，直接透過AI縮時攝影的技術，24小時監控胚胎發育，大幅降低胚胎師取出胚胎的次數，避免任何可能會破壞到胚胎發育的機會，並由人工智慧直接協助判讀胚胎的品質，提高臨床懷孕的機率。

賴宗炫說，第三代胚胎培養技術與第三代試管嬰兒是不相同的。第三代試管嬰兒是指試管嬰兒技術（IVF）加上胚胎著床前基因篩檢（PGS），透過PGS將染色體全基因放大，找出正常的染色體植入，可提高受孕率、降低流產率，同時避免出現多胞胎的風險；第三代胚胎培養技術則是胚胎培養的提升，特別是卵巢刺激反應不佳，沒辦法做胚胎著床前染色體篩檢者，可考慮使用。

賴宗炫表示，目前第三代胚胎培養技術仍須自費，但針對已經進入試管嬰兒療程的夫妻，若反覆流產、多次嘗試試管嬰兒失敗、進行胚胎著床前染色體篩檢治療者、進行子宮內膜受孕性基因檢測者、不明原因不孕症者、嚴重男性不孕症者，建議可以嘗試增加受孕機率。

篩檢 AI 醫學

上一則

40歲的她胸部「罩杯D升F」一檢查揪出壘球大惡性腫瘤

下一則

全球5成男性有「勃起障礙」 醫師提醒：恐是心肌梗塞前兆

延伸閱讀

陳喬恩婚後頻被傳有孕 挨轟蹭熱度無奈：惡意為啥那麼大

陳喬恩婚後頻被傳有孕 挨轟蹭熱度無奈：惡意為啥那麼大
她懷孕口味大變 每天吃狗餅乾 丈夫傻眼：根本沒養狗

她懷孕口味大變 每天吃狗餅乾 丈夫傻眼：根本沒養狗
拒執行懷孕15周禁墮胎 佛州民選檢察官華倫遭停職

拒執行懷孕15周禁墮胎 佛州民選檢察官華倫遭停職
德州危機懷孕中心1000萬擴建 助孕婦生產

德州危機懷孕中心1000萬擴建 助孕婦生產

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

喝什麼補水效果最佳？研究：水只排第10名

2022-08-09 00:30
酸菜、臘腸、午餐肉... 醃製食品吃多了，會提高患乳癌的風險嗎？香港近期的一個研究證明了兩者之間的潛在聯繫。(Pexels)

快看世界／研究：常吃醃製食品的女性 更易得乳癌

2022-08-12 16:15
圖片來源 ／健康醫療網

不菸不酒50歲婦人罹肺癌 恐與「家中1物」有關

2022-08-09 01:00
亞洲大學附屬醫院家醫科醫師劉又銘說，想要健康減重，不二法門仍是飲食控制、規律運動、改變生活型態，若是要以藥物進行減重，應諮詢專科醫師。（亞洲大學附屬醫院提供）

久坐不運動罹糖尿肥胖症 醫用這個方法讓她變瘦

2022-08-10 05:26
選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，同時也能兼顧健康。（新華社）

巧克力挑選3要訣 甜蜜吃不發胖

2022-08-12 02:15
一名40多歲女性，打完第二劑AZ後出現左胸腫痛，甚至反覆化膿，經查發現是肉芽腫性乳腺炎，與疫苗無關不予救濟。（聯合報系資料照片）

40多歲女打完第2劑AZ 左胸腫痛、化膿 意外追出1疾病

2022-08-06 19:12

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判