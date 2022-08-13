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27歲男罹「女乳症」 乳腺切除手術恢復自信

游振昇
手術後／陳男術後半年胸部明顯縮小。（圖：光田綜合醫院提供）
手術後／陳男術後半年胸部明顯縮小。（圖：光田綜合醫院提供）

一名27歲男子從小身材圓潤，從國中開始發現乳暈變大、乳頭突出，被朋友取「奶哥」綽號，他努力一年減重25公斤後，發現胸部仍大，就醫診斷罹患「男性女乳症」，經顯微抽脂及乳暈下緣微切口乳腺切除手術後，他終於恢復身材和自信。

台灣台中光田綜合醫院整形外科吳文宏主任說，陳男身高180公分，減重後體重75公斤，身材標準，但因罹患女乳症，胸前明顯凸兩塊，而感到相當自卑；吳文宏指出，「男性女乳症」是指男性的乳房腺體組織增大，主要是因雌激素和雄性素（睾固酮）間荷爾蒙失衡，而刺激男性乳房腫脹如女性般，大多數都是因飲食習慣及肥胖因素造成的。

另外，腎上腺疾病、腎臟病、肝臟疾病、甲狀腺疾病、男性乳癌、酗酒者，或是焦慮症、憂鬱症、抗生素等多種藥物，都可能引發男性女乳症，大都為良性組織，極少有惡性病變，若懷疑有硬塊可做超音波、乳房攝影、病理化驗檢查。

吳文宏表示，男性女乳症患者大多會因自卑而影響社交生活，不敢在他人面前脫衣，他曾遇過一名游泳健將，因罹患女乳症後不敢去游泳，尋求手術治療。

早期的手術方法常因術後傷口大、恢復期長、疤痕明顯且不理想，令人卻步，吳文宏採用「複合式綜合法」，由乳暈下緣微切口一到二公分，用顯微抽脂抽掉50%脂肪，再以乳腺切除術切除50%乳腺，並以顯微縫合不留下可見疤痕。

陳男術後半年追蹤，已成為完美身材，恢復自信。吳文宏強調，男性女乳症並不會影響健康，但若對自己外觀嚴重在意，可考慮接受手術治療，恢復期約一周，而且乳腺經切除後一般不會再增生，除非受到外來賀爾蒙藥物刺激才可能發生。

手術前／陳男罹患男性女乳症，減重胸前依舊相當明顯。（圖：光田綜合醫院提供）
手術前／陳男罹患男性女乳症，減重胸前依舊相當明顯。（圖：光田綜合醫院提供）

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