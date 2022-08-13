上腹痛伴隨發燒 可能是急性膽囊炎快就醫

腹痛原因百百種，不過可能是因為膽囊發炎造成，醫師表示，腹痛病人在急診需要確認由一個局部跟全身的狀況，像是上腹痛配發燒症狀，可能就需懷疑是急性膽囊炎，經醫師確認後能對症下藥；若檢查狀況不嚴重也須和醫師討論如何和膽囊問題和平共處。

國軍桃園總醫院急診醫學 科楊大緯醫師表示，臨床上通常是有一個局部症狀，加一個全身性變化會懷疑是膽囊炎，局部症狀可能會有上腹痛，甚至有些人會痛到背後去；而全身性變化就是病人可能會發燒，或安排抽血檢查白血球發炎指數 高等，這樣就會懷疑是急性膽囊炎，須安排影像學檢查。

楊大緯說，在急診最常用超音波探頭去壓膽囊，壓時會痛或發現膽囊漲壓不扁、膽囊壁很厚，甚至直接看到膽結石。因此由一個局部跟一個全身，再加上一個影像，合起來就可以下急性膽囊這個診斷。

若診斷確定後，醫師就可以打點滴、打消炎止痛、打抗生素、會診外科醫師，楊大緯表示，醫師評估有無手術 必要，像急性膽囊炎須用腹腔鏡膽囊切除術；而有些病人有腹痛，但抽血報告正常，照超音波發現還沒有嚴重到急性膽囊炎，但是有膽結石也會痛，這種情形如果平常沒什麼症狀，只是偶爾痛一次，那可以和平共處。

若三天一小痛，五天一大痛，甚至影響到病人的生活品質，楊大緯說，可以考慮到外科門診，跟外科醫師討論一下，是不是要預防性膽囊切除，來改善病人的生活品質，這些都是遇到病症時的基本思考。