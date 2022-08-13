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全球5成男性有「勃起障礙」 醫師提醒：恐是心肌梗塞前兆

鄒尚謙
受新冠肺炎影響，許多人的性生活都受到影響。（Getty Images）
受新冠肺炎影響，許多人的性生活都受到影響。（Getty Images）

根據研究，疫情期間英國人性活動大大減少了四成，估計全球六成民眾的性滿意度都受到疫情影響，全球40歲至70歲男性高達五成都有一定程度的「勃起功能障礙」。

醫師提醒，許多勃起功能障礙患者，是因為心血管出了問題，三、五年後就出現心肌梗塞，民眾有性功能障礙不要諱疾忌醫，可能都是身體的警訊。

台灣台大醫院泌尿部主治醫師姜宜妮說，男性勃起有許多影響因子，生理上便是「內皮細胞」功能障礙，可能因新冠肺炎造成體內發炎指數升高，影響血液流動，膀胱、海綿體中都有內皮細胞，因此有些確診者也出現頻尿的後遺症；心理上若時常感到緊張，不僅神經緊繃，血管也無法舒張，就可能造成勃起功能障礙。

台中榮總泌尿外科醫師胡如娟則說，許多患者疫情期間精神狀態不佳、沮喪、失業等，都是造成勃起障礙的因素之一，最特別的個案，是確診後生殖器勃起狀況不佳，出現彎曲的現象。

「有四成的伴侶會面對面討論，僅兩成會陪同看診。」胡如娟指出，兩性都認為性事相當重要，但統計指出，平均五人當中只有一人會正面積極討論。診間是相當好的討論空間，通常伴侶間只要講開了，往往都能夠「不藥而癒」。

台灣開業泌尿科醫師張美玉則分享，早期民風保守，民眾自述病況都相當迂迴，如腎虧、眼睛霧、腰痠背痛等等，因為難以啟齒，反倒讓醫師沒辦法清楚了解病灶在哪，繞了一大圈才知道患者深受性功能障礙所苦。

張美玉呼籲，關於性的問題一定要請教醫生，許多患者自己到網路上買來路不明的藥物，反而適得其反；也希望未來，跟性方面的治療不僅限於泌尿科，有時與心血管功能、糖尿病、新陳代謝、高血壓等等問題都有關。

姜宜妮也說，很多朋友表示，來看泌尿科好害羞，「因為不硬來看醫師好丟臉」、「那麼老了還想要硬好丟臉」，但追求性福是很健康的事，是基本人權；性功能障礙也需要大家共同合作，由各科醫師和大眾一同來了解問題。

坊間許多輔助器材，但都非合法醫療器材，民眾切勿購買，避免造成危險。（記者鄒尚謙／...
坊間許多輔助器材，但都非合法醫療器材，民眾切勿購買，避免造成危險。（記者鄒尚謙／攝影）

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