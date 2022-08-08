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「七寶奇謀」電影靈感來源 三百多年前船難殘骸尋獲

43歲女以為痔瘡血便又腹瀉 查出直腸長惡性腫瘤

記者王駿杰／新竹報導
斷層掃描影像顯示病患在上段直腸有一個約五公分的惡性腫瘤。（新竹馬偕醫院提供）
斷層掃描影像顯示病患在上段直腸有一個約五公分的惡性腫瘤。（新竹馬偕醫院提供）

台灣新竹市一名43歲章小姐近期發現血便，由於身體上無不適，原以為只是痔瘡出血未特別就醫，直到7月初開始頻繁腹瀉，血便越發嚴重，到新竹馬偕醫院做大腸鏡檢查，發現上段直腸有個約五公分惡性腫瘤，最後以「達文西機械手臂手術」處理，術後隔天即下床活動，於第六天順利出院返家。

新竹馬偕醫院大腸直腸外科醫師林秉緯指出，章女手術過程順利，腹部僅有約5個小傷口，最大傷口不超過4公分，最終病理報告化驗為第三期直腸癌，透過精密手術均已切除乾淨。

林秉緯表示，腫瘤位於直腸，排便習慣改變、解血便是常見的症狀，有時還有嚴重的便秘情形，而直腸癌位於骨盆腔內、若腫瘤位置鄰近肛門，傳統腹腔鏡手術因器械靈活度不足，較難在狹窄的骨盆腔內有效的操作，在移動時也會晃動到傷口，術後較為疼痛，因此建議病人以具有精細、穩定度高、手術出血量少、可在狹小空間遊走等優點的達文西手術來切除病灶，並一併進行淋巴結的廓清，降低復發風險，且能加速病人術後恢復並減少住院天數。

林秉緯說明，達文西機械手臂手術系統結合電腦、精密機械科技與3D影像系統，控制台可提供手術醫師高解析放大十倍的3D立體視野，機械手臂具有7個自由度且可540度旋轉，達到真人手腕靈活和準確且可模仿雙手做旋轉、抓取、捏夾動作，並消除不必要的顫抖。

綜合以上優勢，利用達文西手術進行低位直腸癌切除時，可不受骨盆腔底部空間狹隘的限制，清楚看到手術廓清範圍及重要的神經、血管，進行精密的沾粘分離和完整的腫瘤切除。

新竹馬偕醫院指醒，大腸直腸癌是國人發生率第一名的癌症，且發生初期通常沒有明顯症狀，容易疏忽或遺漏，若發現自己出現排便習慣改變持續超過兩周、便祕、血便、貧血、裡急後重（上完廁所仍有便意）或不明原因體重變輕等症狀，應該提高警覺及早就醫檢查，以免錯失治療的黃金時期。

醫師林秉緯進行達文西機台定位。（新竹馬偕醫院提供）
醫師林秉緯進行達文西機台定位。（新竹馬偕醫院提供）

手術 腫瘤 癌症

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