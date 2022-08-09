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不菸不酒50歲婦人罹肺癌 恐與「家中1物」有關

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

肺癌連續15年高居台灣人十大癌死因症之首，每年有近萬人死於肺癌；而發生人數亦高居第二，僅次於大腸癌。根據台灣國健署最新2019年統計資料顯示，肺癌新發生人數為16,233人，相當於一天有近45人被宣告罹患肺癌。

肺癌有「三高」 早期發現力拼存活率倍增

台灣癌症基金會執行長賴基銘說，台灣肺癌發生人數20年來大幅躍升約3倍，且在十大癌症中有三高特性，包含「晚期發現比例最高」、「死亡率最高」以及「健保花費最高」，肺癌來勢洶洶可說是新國病。

而會導致此三高特性的原因，則在於肺癌初期無任何症狀，一旦出現病徵通常已是晚期，所以力拼「肺癌存活率倍增」的關鍵，就是要把握早期發現的機會！

全職主婦肺部0.6cm結節 恐是「長年煮飯」惹禍

50歲譚小姐是一個生活單純的家庭主婦，每天的工作主要是打理孩子、先生的三餐及煮飯、打掃等家裡瑣事，日前參與「愛妳不肺力」之肺癌高風險經濟弱勢女性免費篩檢補助計畫，在接受了LDCT（低劑量電腦斷層掃瞄）檢查後，第一次檢查有慢性發炎反應，兩年的繼續追蹤後，卻惡化成左上肺有近0.6公分的實質性小結節，需要在一年內持續追蹤胸部電腦斷層，讓不菸酒、生活環境簡單的她，感到十分震驚。

賴基銘執行長指出，雖然台灣吸菸率逐漸下降，然而廚房的油煙、路上的廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，也漸漸成為肺癌罹患的主因，讓人防不勝防。而上述患者每天都在家煮飯，家裡還是使用舊式抽油煙機，每次煮完菜就會吸入大量炒菜油煙，常身處於充斥致癌因子的環境，因此，包含廚房油煙、焚香、室內二手菸等，也是許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率增加的主因。

守護肺部健康 5招跟著做

賴基銘執行長特別強調，肺癌在1公分內手術切除，其治癒率高達95%。賴基銘執行長提醒，一定要落實愛肺5招，遠離致癌環境、建立規律運動和自主篩檢的習慣，且均衡飲食多吃蔬果，生活健康，身體也會跟著健康。

第1招／不吸菸、遠離二手菸

第2招／養成規律運動的習慣

第3招／定期肺部有效篩檢

第4招／避免長期接觸職場環境的污染

第5招／健康飲食指南

【延伸閱讀】

九成肺癌病友影響收入、四分之一失業 健保給付成救命關鍵

台中榮總提供肺癌個人化「精準醫療」病人5年存活率高


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54683


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