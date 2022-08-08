夏日出遊視力突然模糊嚇一跳 原來3C看太多造成白內璋

白內障的混濁發生在水晶體後囊中心時，遇到較強的光線使瞳孔收縮，白內障的後囊混濁又剛好擋在光線進入到視網膜的路徑之中心點，會造成視力突然模糊。（安南醫院提供）

台灣一名40多歲男子最近開車出遊，卻突然視力模糊，讓他嚇得馬上停車，還好沒有發生意外，經過醫師檢查，懷疑他可能是長期使用3C，造成白內障，外出時突然有陽光照射，才會造成視線突然變模糊。

台南市立安南醫院眼科中心醫師洪純玲表示，夏季視力變模糊除了因淚膜不夠潤濕眼睛、加上一直吹冷氣，加重乾眼症症狀外，另一個情況就是光線變化強烈使得瞳孔收縮，常見原因是白內障， 尤其是後囊混濁性的白內障 。

安南醫院副院長洪純玲表示，眼睛的水晶體成分多由蛋白質 組成，當有害紫外線及藍光經過水晶體時，水晶體會吸收高能量紫外線及藍光波長來保護視網膜，避免有害光線直射眼底而傷害視覺中心的黃斑部。

高能量波長光線經過水晶體時，容易讓水晶體蛋白質變混濁而形成白內障，所以除了不要長時間近距離盯手機 或電腦螢幕外，也要避免外出時太陽光的紫外線及藍光傷害，建議外出時最好戴上帽子及太陽眼鏡，更要避免陽光直射眼睛，長時間3C藍光也是一樣要避免。

洪純玲指出，白內障症狀情況很多，病人會覺得像隔著毛玻璃看東西，看東西時光線會折射，還有炫光、怕光、複視疊影、度數改變、看東西會感覺變較黃，以及容易疲勞。

特別是當白內障的混濁發生在水晶體後囊中心時，遇到較強的光線使瞳孔收縮，白內障的後囊混濁又剛好擋在光線進入到視網膜的路徑之中心點，會造成視力突然模糊， 若是正在開車、騎車時就要有可能發生意外。

洪純玲也提到，水晶體會隨著年齡的增加慢慢混濁，或是一些藥物引起的副作用而形成白內障 ，一般30歲之後就已開始有水晶體核的硬化產生，最好的預防方法就是注意有害藍光線及紫外線的傷害，避免長時間曝曬陽光下，出門戴帽子及太陽眼鏡，減少長時間盯3C螢幕及適度間隔休息，補充抗氧化物質如葉黃素和魚油，亦建議定期眼科檢查才能了解自身眼睛最新狀況。

洪純玲提醒，白內障視力模糊如有影響日常生活，建議手術 一勞永逸，目前白內障主流手術為小切口超音波乳化術，取出白內障後再置換新的人工水晶體，而人工水晶體的置換有許多選擇諸如長焦段、延焦段及多焦段，都有基本紫外線防護功能，而度數的調整可依個人需求諮詢眼科醫師。