我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

夏日出遊視力突然模糊嚇一跳 原來3C看太多造成白內璋

記者修瑞瑩／台南報導
白內障的混濁發生在水晶體後囊中心時，遇到較強的光線使瞳孔收縮，白內障的後囊混濁又剛好擋在光線進入到視網膜的路徑之中心點，會造成視力突然模糊。（安南醫院提供）
白內障的混濁發生在水晶體後囊中心時，遇到較強的光線使瞳孔收縮，白內障的後囊混濁又剛好擋在光線進入到視網膜的路徑之中心點，會造成視力突然模糊。（安南醫院提供）

台灣一名40多歲男子最近開車出遊，卻突然視力模糊，讓他嚇得馬上停車，還好沒有發生意外，經過醫師檢查，懷疑他可能是長期使用3C，造成白內障，外出時突然有陽光照射，才會造成視線突然變模糊。

台南市立安南醫院眼科中心醫師洪純玲表示，夏季視力變模糊除了因淚膜不夠潤濕眼睛、加上一直吹冷氣，加重乾眼症症狀外，另一個情況就是光線變化強烈使得瞳孔收縮，常見原因是白內障， 尤其是後囊混濁性的白內障 。

安南醫院副院長洪純玲表示，眼睛的水晶體成分多由蛋白質組成，當有害紫外線及藍光經過水晶體時，水晶體會吸收高能量紫外線及藍光波長來保護視網膜，避免有害光線直射眼底而傷害視覺中心的黃斑部。

高能量波長光線經過水晶體時，容易讓水晶體蛋白質變混濁而形成白內障，所以除了不要長時間近距離盯手機或電腦螢幕外，也要避免外出時太陽光的紫外線及藍光傷害，建議外出時最好戴上帽子及太陽眼鏡，更要避免陽光直射眼睛，長時間3C藍光也是一樣要避免。

洪純玲指出，白內障症狀情況很多，病人會覺得像隔著毛玻璃看東西，看東西時光線會折射，還有炫光、怕光、複視疊影、度數改變、看東西會感覺變較黃，以及容易疲勞。

特別是當白內障的混濁發生在水晶體後囊中心時，遇到較強的光線使瞳孔收縮，白內障的後囊混濁又剛好擋在光線進入到視網膜的路徑之中心點，會造成視力突然模糊， 若是正在開車、騎車時就要有可能發生意外。

洪純玲也提到，水晶體會隨著年齡的增加慢慢混濁，或是一些藥物引起的副作用而形成白內障 ，一般30歲之後就已開始有水晶體核的硬化產生，最好的預防方法就是注意有害藍光線及紫外線的傷害，避免長時間曝曬陽光下，出門戴帽子及太陽眼鏡，減少長時間盯3C螢幕及適度間隔休息，補充抗氧化物質如葉黃素和魚油，亦建議定期眼科檢查才能了解自身眼睛最新狀況。

洪純玲提醒，白內障視力模糊如有影響日常生活，建議手術一勞永逸，目前白內障主流手術為小切口超音波乳化術，取出白內障後再置換新的人工水晶體，而人工水晶體的置換有許多選擇諸如長焦段、延焦段及多焦段，都有基本紫外線防護功能，而度數的調整可依個人需求諮詢眼科醫師。

台南市立安南醫院眼科中心醫師洪純玲。（安南醫院提供）
台南市立安南醫院眼科中心醫師洪純玲。（安南醫院提供）

手術 蛋白質 手機

上一則

不甩代謝症候群 高血壓、心臟病風險增

下一則

年逾500童罹癌 家長必知9大警訊＋公益營養資源

延伸閱讀

慈濟愛心健康日 社區耆老踴躍參加

慈濟愛心健康日 社區耆老踴躍參加
不知罹患糖尿病 視網膜病變恐導致失明

不知罹患糖尿病 視網膜病變恐導致失明
突然頭痛、視力模糊 34歲女腦部中央長腫瘤

突然頭痛、視力模糊 34歲女腦部中央長腫瘤
馬娜醫師談角膜塑形鏡/OK鏡

馬娜醫師談角膜塑形鏡/OK鏡

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

背痛、腹痛要當心「癌王」八成確診已晚期

2022-08-04 01:00
台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰。（郭綜合醫院提供）

醫師提醒低鎂血症危害 這些食物富含鎂多吃可活得更美

2022-08-05 04:41
（圖：健康醫療網提供）

汗流太多傷身？補水不能只靠水 還要補充「這個」

2022-08-02 01:30
一名40多歲女性，打完第二劑AZ後出現左胸腫痛，甚至反覆化膿，經查發現是肉芽腫性乳腺炎，與疫苗無關不予救濟。（聯合報系資料照片）

40多歲女打完第2劑AZ 左胸腫痛、化膿 意外追出1疾病

2022-08-06 19:12
一名女子每天喝4000至5000毫升的水，結果出現惡心感，檢查才發現是「水中毒」。（取材自ingimage）

喝水好處多？ 她日喝5公升 就醫才知可怕後果

2022-08-02 02:11
帶狀皰疹的皮膚病灶痊癒後，疹後神經痛是常見的併發症；左起林口長庚兒童感染科教授級主治醫師陳志榮、台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎。（記者楊雅棠／攝影）

痛到無法忍、大小便失禁 「皮蛇」恐比長新冠難纏

2022-08-03 05:46

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高