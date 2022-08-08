中年女長途飛行竟「突發性耳聾」中藥針灸挽回聽力

（圖：健康醫療網提供）

55歲的鄭小姐日前因公到歐洲出差，返回台灣後左耳突然聽不到聲音而且伴隨耳鳴症狀，耳鼻喉科就診檢查發現罹患「左耳突發性耳聾」，且伴隨嚴重耳鳴，後至中醫科就醫，以補氣血的中藥治療，加上針灸，活血通絡，一周治療兩次，兩周後便已完全恢復聽力，未再復發。

「左耳突發性耳聾」好發單側

「左耳突發性耳聾」是指在72小時內發生急性感音神經性聽力損失，正常人可以聽到25分貝以內的音量，但此類病人的純音聽力檢查卻是至少三個連續頻率上的聽力損失大於30分貝，而且好發於單側。

台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳說明，就西醫的觀點，突發性聽力喪失可能是病毒感染、內耳膜破損、腫瘤 、免疫疾病、梅尼爾氏症、耳毒性藥物、長途飛行、壓力等原因導致，但不明原因發生者年發病率每十萬人就約11至77人，且多為單側，好發於43歲至53歲的族群，男女皆有可能。發病後，超過90%的患者患有同側耳鳴，20至60%的患者伴隨眩暈跟耳痛。

「暴聾」須強化氣血、活血治療

台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳表示，突發性耳聾是中醫所稱之「暴聾」，醫師首重望聞問切，判斷病症的實虛。實者，即指病毒、風寒感冒等外因性發炎導致，多以西醫常規治療為主再輔以中醫合療；虛者則是氣血虧虛、氣滯血瘀等類型，中醫師會選擇強化氣血、活血治療。

呂秉勳解釋，針對虛症的突發性耳聾類型，中醫會視病人情況開立補中氣、升清陽的益氣聰明湯、補腎益精的的六味地黃湯、理氣開鬱的柴胡疏肝散、補養氣血的炙甘草湯替病人調理；針灸選穴上則以百會、足三里、聽宮、天衝、率谷、中渚、合谷、太衝等穴位為主，促進神經傳導，增強耳部血液循環。

及早治療預後佳 中西合療效果顯著

呂秉勳提到，突發性耳聾必須及早治療，才能享有好的預後，且若是中西合療，療效會更顯見；此外，中西合療至少要1到2個月，但若超過2個月沒有改善，仍要透過西醫積極找尋原因，治根治本。

呂秉勳也提醒，熬夜、壓力或長期處於噪音環境都可能誘發病症發生，建議維持規律飲食及作息，才能享有健康生活。

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資料來源：健康醫療網

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