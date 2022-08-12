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失眠、腸胃道不適、胸悶 恐自律神經失調

謝進盛
患者失眠、腸胃道不適檢查卻正常，衛福部台南新營醫院精神科主任許博彥（右）表示，恐自律神經失調。（圖 ：新營醫院提供）
患者失眠、腸胃道不適檢查卻正常，衛福部台南新營醫院精神科主任許博彥（右）表示，恐自律神經失調。（圖 ：新營醫院提供）

60歲陳姓婦人長期飽受失眠困擾求醫，尤其隔天若有要事更易常擔心睡不好而失眠，醫師，醫師診斷為焦慮症，除開立藥物，也指導許多放鬆訓練技巧，症狀已明顯改善。

台灣衛福部台南新營醫院精神科主任許博彥說，問診時，陳婦稱，自己身體狀況良好，經濟無虞，家庭關係融洽，唯一困擾就是睡不好，尤其隔天有重要事情時，當晚易擔心失眠反常徹夜難眠，許醫師診斷為焦慮症。

許醫師表示，焦慮症現代人常見，最常見症狀為失眠，常會使用安眠藥物。也有許多患者會以身體不適；如腸胃道不適、胸悶、胸痛、喘不過氣、手腳麻木等症狀，患者可能會去看各科醫師卻一切正常，最後才轉介至精神科。

他進一步說明，焦慮症又稱「自律神經失調」，其實就是因心理因素，造成調控身體多項器官自律神經出狀況產生多項身體不適症狀。可透過藥物及非藥物等方式治療，許多患者會排斥吃藥，認為靠自己放鬆即可，殊不知愈想要放鬆，愈讓自己陷入緊張、焦慮惡性循環當中。

許醫師說，透過藥物協助，改善腦部部分神經傳導物質，可增加抗壓性，他也建議患者可搭配腹式呼吸及放鬆訓練等非藥物治療方式，來幫助改善焦慮症狀。

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