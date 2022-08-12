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視力突然模糊、暴瘦、腳抽筋… 竟罹血癌

趙容萱
醫師洪毓謙呼籲，如有視覺障礙、視力模糊等情形，應盡早就醫檢查。（圖：中山附醫提供）
醫師洪毓謙呼籲，如有視覺障礙、視力模糊等情形，應盡早就醫檢查。（圖：中山附醫提供）

一名47歲蔥油餅網紅店老闆不菸不酒、無慢性疾病，捐血曾被通知血紅素不足，最近出現疲勞、暴瘦、腳抽筋，以為忙事業所致不以為意，直到視力模糊超過一周就醫，經轉診檢查才發現是慢性骨髓性白血病（俗稱血癌），所幸透過口服藥物治療後，病情獲得控制。

台灣中山醫學大學附設醫院眼科醫師洪毓謙呼籲，如有視覺障礙、視力模糊等情形，應盡早就醫，經過詳細檢查診斷後才能及時治療，甚至可能因為眼科問題就醫而提早發現其他身體疾病。

洪毓謙說，這名病患因右眼視力突然下降超過一周，診所檢查發現視網膜出血，轉診到院檢查，發現雙眼視力模糊，都有嚴重視網膜出血，右眼有黃斑部水腫。

由於除了視力模糊沒有感染病徵，強烈懷疑有血液疾病，馬上轉介至血液腫瘤科主任呂學儒門診檢查。

洪毓謙說明，這名病患抽血報告顯示白血球將近42萬/mm3，幾乎是正常值40倍，血紅素則僅有9.6g/dl，低於正常值13.0g/dl到17.0 g/dl，最後確診為慢性骨髄性白血病，所幸透過口服癌症標靶治療藥物治療3個月後，視力已回復到雙眼0.9，右眼黃斑部水腫緩解，其後病情獲得控制。

慢性骨髓性白血病與費城染色體（特定染色體異常）有關，初期症狀不明顯，包括疲倦、不正常出血等，若未積極治療恐危及性命。隨著癌症標靶治療藥物研發，使患者能如正常人一樣工作生活，享受良好生活品質。

江姓病患表示，回憶起這段就醫過程仍心有餘悸，因平時有做公益捐血的習慣，發病前的捐血曾經被通知血紅素不足，那段時間也有徵兆容易疲勞，身體變瘦，腳抽筋，因為以為是工作繁忙造成而不以為意，直到右眼視力模糊越來越嚴重才就醫。

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