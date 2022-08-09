治療脊椎病變 慎選手術

隨著年紀增長，難免出現椎間盤突出、椎管狹窄、骨質疏鬆、脊椎變形，甚至脊椎感染、腫瘤等病症。（取材自pexels）

不少脊椎疼痛問題經由核磁共振檢查（MRI），診斷為脊椎病變造成疼痛，隨之而來的是，病人可能面臨到底該選擇常規的減壓融合手術 ，或微創神經減壓手術治療？醫師又應如何為病人指出一個安全、有效且減少後遺症的治療方法？

年紀漸增長 椎間盤突出

人體脊椎支撐身體、保護神經，還讓人得以活動。隨著年紀增長，脊椎工作久了，難免出現椎間盤突出、椎管狹窄、骨質疏鬆、脊椎變形，甚至脊椎感染、腫瘤 等病症，然而，正確診斷與治療都是大考驗。

門診上，常有病人主訴有頭痛、背痛、手痛、腰痛、膝蓋痛、臀部痛等問題，甚至坐不住也站不久。但核磁共振是躺著做檢查，姿勢並不會壓到神經，因此必須從影像去推敲站起來時可能哪裡出問題，以及仰賴更多不同姿勢與角度的X光檢查、神經阻斷等去推敲與診斷。

傳統減壓術 易有後遺症

一名70歲女性，一年來因為腰背痛、無法久站而就醫，她曾因腰椎第一節骨折做骨水泥灌注，腰椎第四、五節滑脫則做減壓融合手術，但都沒有維持太久。我透過電腦斷層檢查發現，她的腰椎第一節骨折處癒合不良，出現結構不穩及神經壓迫狀況，便進行固定與減壓手術，疼痛很快就緩解。

未料，一年後，她曾手術的第四、五節腰椎也出現問題，因為椎孔狹窄，讓她從腰一路痛到腿和鼠蹊部。再度就醫的她希望盡快動手術，只是情況並不單純。

如果為病人再動一次傳統減壓融合術，確實能透過將脊椎直接打開為神經減壓，再將脊椎牢牢地固定而改善疼痛，但付出的代價卻很高。

術中在減壓後，會將鬆散的脊椎固定、種上骨頭，半年後變成一整塊，使脊椎的活動度變小。但人彎腰是靠第六節腰椎，若五、六節動彈不得，就必須往上依靠第二到四節活動，幾年後易引發脊椎鄰近節的病，只能再動手術固定鬆脫的脊椎，變成惡性循環。

傳統減壓融合手術。（圖：楊昌蓁提供）

微創內視鏡 第二天下床

為病人分析她的症狀及未來生活品質後，決定繞道而行，運用微創內視鏡減壓術來避免破壞重要結構。手術是在背部開約一公分多的小口，再以光纖內視鏡清楚地掌握壓迫神經的骨刺並加以清除，保留健康的組織，術後傷口小、恢復快，椎管空間在大幅改善後，神經根不再受到壓迫。尤其避免傳統融合手術過度為神經減壓以致破壞脊椎結構，與未來的後遺症。病人在術後第二天即能下床開始復健。

脊椎內視鏡減壓手術。（圖：楊昌蓁提供）

其實，脊椎的手術可繁可簡，最重要的是選擇對病症最適當的解決方式。但微創內視鏡減壓術並不適合脊椎弓體不良的病人，而神經減壓太多與不足都會影響預後，需要豐富的經驗與技術。