「心痛」不可輕忽 小心成為心肌梗塞前兆

圖片來源 ／健康醫療網

相信許多人都曾聽過一個典故，即春秋時代著名美女西施，因患上心痛病而時常捧胸皺眉，雖為病所苦，卻反增一股我見猶憐之感，稱為「西施捧心」。然而，在現實生活中若是出現「心絞痛」，先別管唯不唯美，那代表你的心臟可能出現大問題了，應儘速就醫檢查！

心臟血管如同大樹 除主要枝幹外仍有許多微小分支

「心絞痛」並非一種疾病，而是泛指所有來自心臟的疼痛現象，主因為心臟沒有足夠氧氣供給，若未及時介入治療，隨時有可能惡化成令人聞風喪膽的「心肌梗塞」。馬偕醫院心臟內科李應湘醫師表示，心臟就像一棵大樹，除了三條主要的冠狀動脈之外，還有許多微細血管分支。如為冠狀動脈出現問題導致心臟缺氧，可藉由藥物、心臟支架等方式改善；然因支架僅能放置於直徑2-4mm之血管，患者心臟缺氧情形若為其他微細血管所致，則僅能靠藥物治療。

提升患者生活品質 持續改善傳統藥物副作用問題

其中，較為人所知的硝酸甘油片（俗稱舌下含片），其實也是傳統心絞痛藥物的一種。李應湘醫師解釋，舌下含片是藉由讓心臟血管瞬間擴大，來解決供氧量不足的問題，「但其為短效、緊急狀況時使用」，長期來看還是需要使用其他如長效型硝酸鹽、鈣離子阻斷劑或乙型受體阻斷劑等藥物來協助控制。

隨著醫學發展日新月異，除療效之外，臨床治療也越來越注重患者的「生活品質」。李應湘醫師指出，上述傳統藥物雖有其效用，但有時亦會產生低血壓 、胸悶、暈眩及頭痛等副作用，因此也促成臨床上一些相對較溫和的新機轉藥物被開發，協助讓用藥族群更為廣泛，使用藥物上能更不受限制。

新機轉抗心絞痛藥物 降低心肌氧氣需求量

李應湘醫師說，過去在治療心絞痛，多是直觀地透過擴張心臟血管來增加血氧量，但診間也不時會遇到，因受先天心臟血管條件限制，即便成功以藥物擴張血管，「效果仍有限」的患者，如心血管狹窄患者就是其一；而新機轉抗心絞痛藥物是藉由降低心臟肌肉 耗氧量來緩解症狀發作時的不適，換句話說，「一個是增加氧氣供給量，一個則是降低氧氣需求量」。

有些人會擔心，降低心臟肌肉耗氧量會不會影響到日常生活？對此，李應湘醫師回應，新機轉抗心絞痛藥物是讓心臟在同樣跳動的情況下，放鬆肌肉收縮程度，不僅可舒緩心絞痛，同時改善心律不整問題，更不會影響血壓，因此能降低其他副作用發生機率。

中年男心絞痛成因遍尋不著 新機轉抗心絞痛藥物提供醫師判斷依據

因心臟細微血管分支多又複雜，再加上患者問診時可能無法清楚表達自己的症狀，李應湘醫師坦言，即便進行斷層掃描、心導管及血管攝影 等精密檢查，有時也難以確定造成心絞痛的主因。

過去案例有一名中年男性患者，每當進行運動時就會出現心絞痛現象，經血管攝影檢查確認其冠狀動脈屬正常後，試過多種治療方式，包含長效型硝酸鹽、鈣離子阻斷劑或乙型受體阻斷劑等藥物，都無法有效緩解，直到使用新機轉抗心絞痛藥物後，才讓患者的心絞痛危機解除。

由於心絞痛可能成因多，李應湘醫師提到，當某種藥物的安全性相當受保障時，臨床上該藥物除作為治療手段之外，也可當作一種診斷方式，提供醫師診斷患者時更有利的判斷依據，本次新機轉抗心絞痛藥物就是一個很好的例子。

此藥物在歐美國家已上市十餘年， 不僅臨床試驗表現良好，在臨床使用反應數據也非常穩定，近來成功於台灣上市，因此，當多種治療方式都無法有效改善其症狀時，李應湘醫師便與該名受心絞痛所擾的患者溝通討論，嘗試使用新機轉抗心絞痛藥物治療，確實安全且成功改善其患者的心絞痛問題，讓患者直呼：「太開心了！」

每百人中近1人 心絞痛極需進一步檢查治療

最後，李應湘醫師提醒，台灣人心絞痛盛行率約為3.5%，意即每百人中就有3、4人為此所苦，因此，進一步的檢查治療相當重要。心絞痛可能是心肌梗塞前兆，「但也可能始終不會演變成心肌梗塞」，因此，建議民眾若胸骨下或靠近心臟的位置，出現短暫性疼痛、壓迫感、撕裂感或窒息感，即要儘速尋求專業醫師協助，共同找出成因跟適合的治療方式，改善症狀同時也可保有患者的生活品質。

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資料來源：健康醫療網

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