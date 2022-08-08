「皮蛇」疹後神經痛如同長新冠「痛到讓人想自殺」

（本報資料照片）

根據台行政院衛生署疾病管制局研究計畫報告指出，台灣人得到帶狀疱疹的機率是32.2%，即每三個人中就有一人可能罹患帶狀疱疹「皮蛇」，比罹患流感重症或新冠重症的機率更高！雖有藥物治療，但帶狀疱疹常見的疹後神經痛更如同「長新冠」，即使皮膚病灶復原，仍有可能轉而成為長期的慢性疼痛疾病，如觸電般疼痛。

高齡、免疫缺損高風險

帶狀疱疹的主要原因是水痘病毒再活化，台灣疫苗 推動協會榮譽理事長李秉穎醫師說明，「我們的一生中至少有三分之一的機會，會得到帶狀疱疹」，因為小時候得過水痘，水痘帶狀疱疹病毒就會終生潛伏在體內的神經節裡，等到年紀大或是身體免疫功能比較差，無法抑制病毒時，潛伏的病毒就會伺機活化。

高齡、免疫缺損為帶狀疱疹的危險因子。如骨髓移植跟幹細胞移植的患者，因其長期使用化療藥物、生物製劑等免疫抑制劑，都會影響自體免疫力 功能，屬於高危險族群。罹患帶狀疱疹常伴隨急性疼痛，且好發於身體單側，沿著神經走向表現，宛如皮膚上的蛇紋，民間說法的「皮蛇」才不脛而走。帶狀疱疹有機會引發頭痛、疲倦甚至輕微發燒等症狀，甚至可能在癒後留下慢性後遺症「疹後神經痛」。

李秉穎醫師認為，「疹後神經痛」是帶狀疱疹最嚴重的併發症 。因為病毒沿著神經感染，會對神經造成傷害，雖然復原後的疱疹乾掉結痂，但底層受損的神經卻復原很慢，依個人狀況不同，於幾日、幾周、幾月復原，更有人疼痛纏身數年。這種觸電般的劇痛會讓患者無法好好睡覺，導致長期失眠，甚至因長期疼痛而終至憂鬱，嚴重影響生活品質，更可能「痛到讓人想自殺」。帶狀疱疹雖然很少引起死亡，但如果蔓延到重要的神經叢，例如顱眼神經、顏面神經等就可能會造成生命功能的缺損，使視覺、聽覺受到影響，或是感染到臀部附近的神經時，還有可能造成大小便失禁，影響生活起居。

揮之不去的「疹後神經痛」

帶狀疱疹常見的疹後神經痛就如同長新冠一般，且更好發於確診者中，即便帶狀疱疹表面皮膚的病灶痊癒，仍約有30%的患者無法從疾病中痊癒，持續地有疱疹神經痛的痛感，通常年齡愈大疼痛時間愈長。林口長庚兒童感染科教授級主治醫師陳志榮醫師表示，通常50歲以上的患者有超過半數的機率，在痊癒後留下疱疹神經痛，痛不欲生。

陳醫師分享自己20歲長帶狀疱疹的過程「一開始是半邊頭在痛，兩天後開始沿著顱眼神經、三叉神經冒出一些水泡，大概痛了兩個禮拜才慢慢癒合。疼痛指數大約是量表中的5-6分，痛到無法入睡需要鎮痛藥物介入的程度。」事實上，帶狀疱疹發病前只有痛覺，經常是莫名疼痛卻找不到原因，尚未出現皮膚病灶時無法診斷，通常需要兩天才會出疹。

李秉穎醫師建議保持健康的生活型態，讓生活作息正常，不要熬夜、不要過度疲勞、不要日夜顛倒，盡量不讓免疫力下降。

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資料來源：健康醫療網

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