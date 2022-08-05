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考試總吊車尾竟是鼻塞惹禍？微創手術打通鼻腔、呼吸順暢

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

張姓高一生考試總是吊車尾，即便排滿補習、家教，成績都不見改善，他抱怨晚上睡覺「很難呼吸」，以致於上課沒精神，父母不得已帶他就醫，檢查後竟發現肥厚下鼻甲幾乎完全阻塞呼吸道，縫隙僅約0.1公分，所幸手術切除後，讓他呼吸頓時暢通無比，自誇「有信心考試100分了」!

鼻阻塞  致病因一次看

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣表示，近來出現上述症狀的年輕患者越來越多，原因除了本身遺傳過敏體質之外，也與整天待在冷氣房、少運動以及愛吃高油脂、高熱量食物有關，尤其台灣罹患過敏性鼻炎的國小學童約佔2成，一旦症狀未改善，就會開始引起鼻阻塞症狀，日後嚴重影響生活品質。

肥厚性鼻炎 多層次微創鼻甲手術治療

張姓同學經內視鏡檢查，赫然發現鼻腔的呼吸道已經被肥厚的下鼻甲黏膜「堵住」，縫隙僅剩0.1公分左右，揪出呼吸困難的元兇為「肥厚性鼻炎」，經討論後，建議採用「多層次微創鼻甲手術」剪除過度肥厚的鼻甲，約5至7天傷口即可癒合。

保留鼻部粘膜 同時改善鼻阻塞不適

田輝勣部長指出，為了處理因肥厚性鼻炎而產生過量的黏膜下組織，會在下鼻甲最前端或後端部位採用微創動力切割刀，同時在術後容易復發的位置，則使用溫控射頻或是冷觸汽化消融手術加強，盡可能保留鼻部粘膜，藉此完整保留鼻部正常味覺或嗅覺的生理功能，又能夠大幅改善患者鼻部阻塞的不適感。

夏日少待冷氣房 避免鼻塞找上身

鼻塞的原因很多，田輝勣部長也提醒，夏天最好少待在冷氣房，同時多補充水分及改善飲食習慣，並避免到空氣混濁且空氣不流暢場所，若鼻塞已嚴重影響生活和睡眠，可先嘗試服用藥物改善，但症狀若持續惡化，建議尋求專業耳鼻喉科醫師檢查和診斷，考慮使用手術改善鼻塞，才能一夜好眠，白天精力充沛。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54656

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