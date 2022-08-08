我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

不知罹患糖尿病 視網膜病變恐導致失明

健康醫療網

不知自己罹患糖尿病，或是患糖尿病但血糖控制不良，除了會造成視網膜造成病變外，也會加速白內障的形成，導致視網膜病變合併白內障視力不良。

55歲敏先生因視力不良及白內障前往眼科就醫，醫師安排其視網膜眼底檢查，發現雙眼都有很多出血點，此情況常出現在糖尿病視網膜病變；但患者表示自身無糖尿病，進一步安排抽血檢查，才發現血糖數值竟超過300，原來患者罹患糖尿病已久卻不自知，甚至引發視網膜病變。

台灣安南醫院眼科主任徐聖曜指出，像敏先生這樣的病人，不知自己罹患糖尿病，或是患糖尿病但血糖控制不良，除了會造成視網膜造成病變外，也會加速白內障的形成，導致視網膜病變合併白內障視力不良。所幸患者後來接受糖尿病治療療程，再輔以眼科視網膜雷射治療，並施予白內障手術，術後視力改善許多，而糖尿病也獲得良好控制。

徐聖曜表示，但上述患者因輕忽病情，後續未回診追蹤，一年後緊急至眼科就醫，表示眼睛突然看不到；經檢查後發現其有玻璃體出血情形，視力因被血塊遮住，故眼前一片陰暗、視力模糊。因未好好控制血糖，導致糖尿病視網膜病變再度復發，透過施行玻璃體出血的血塊清除手術，並檢查視網膜中心區域，所幸黃斑部未因此受傷，也讓患者找回光明，決定徹底治療糖尿病，好好控制血糖。

醫師提醒，糖尿病的病人需按時服藥切勿自行中斷，並建議三餐時間盡量規律，如此可避免血糖因延後用餐而忽高忽低。此外，也要定時記錄飯前飯後血糖值，以便能即時知悉自身血糖值最新狀況，而定期檢查眼睛則是預防視網膜病變的最重要關鍵所在，有追蹤就能發現異狀早處理，至少每半年接受一次眼部檢查為宜。

（本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/）

糖尿病 血糖 手術

上一則

包皮槍手術 出血少、恢復快、術後照護更方便

下一則

不甩代謝症候群 高血壓、心臟病風險增

延伸閱讀

何恭程聯合診療中心提供全科服務診所分佈三大華人社區

何恭程聯合診療中心提供全科服務診所分佈三大華人社區
馬娜醫師談角膜塑形鏡/OK鏡

馬娜醫師談角膜塑形鏡/OK鏡
醫藥／糖尿病亂停藥 只吃保健品險送命

醫藥／糖尿病亂停藥 只吃保健品險送命
只靠血糖機不夠 醫師建議「5類」糖友連續監測

只靠血糖機不夠 醫師建議「5類」糖友連續監測

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

背痛、腹痛要當心「癌王」八成確診已晚期

2022-08-04 01:00
台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰。（郭綜合醫院提供）

醫師提醒低鎂血症危害 這些食物富含鎂多吃可活得更美

2022-08-05 04:41
（圖：健康醫療網提供）

汗流太多傷身？補水不能只靠水 還要補充「這個」

2022-08-02 01:30
一名40多歲女性，打完第二劑AZ後出現左胸腫痛，甚至反覆化膿，經查發現是肉芽腫性乳腺炎，與疫苗無關不予救濟。（聯合報系資料照片）

40多歲女打完第2劑AZ 左胸腫痛、化膿 意外追出1疾病

2022-08-06 19:12
一名女子每天喝4000至5000毫升的水，結果出現惡心感，檢查才發現是「水中毒」。（取材自ingimage）

喝水好處多？ 她日喝5公升 就醫才知可怕後果

2022-08-02 02:11
帶狀皰疹的皮膚病灶痊癒後，疹後神經痛是常見的併發症；左起林口長庚兒童感染科教授級主治醫師陳志榮、台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎。（記者楊雅棠／攝影）

痛到無法忍、大小便失禁 「皮蛇」恐比長新冠難纏

2022-08-03 05:46

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高