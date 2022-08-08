不知罹患糖尿病 視網膜病變恐導致失明

不知自己罹患糖尿病 ，或是患糖尿病但血糖 控制不良，除了會造成視網膜造成病變外，也會加速白內障的形成，導致視網膜病變合併白內障視力不良。

55歲敏先生因視力不良及白內障前往眼科就醫，醫師安排其視網膜眼底檢查，發現雙眼都有很多出血點，此情況常出現在糖尿病視網膜病變；但患者表示自身無糖尿病，進一步安排抽血檢查，才發現血糖數值竟超過300，原來患者罹患糖尿病已久卻不自知，甚至引發視網膜病變。

台灣安南醫院眼科主任徐聖曜指出，像敏先生這樣的病人，不知自己罹患糖尿病，或是患糖尿病但血糖控制不良，除了會造成視網膜造成病變外，也會加速白內障的形成，導致視網膜病變合併白內障視力不良。所幸患者後來接受糖尿病治療療程，再輔以眼科視網膜雷射治療，並施予白內障手術 ，術後視力改善許多，而糖尿病也獲得良好控制。

徐聖曜表示，但上述患者因輕忽病情，後續未回診追蹤，一年後緊急至眼科就醫，表示眼睛突然看不到；經檢查後發現其有玻璃體出血情形，視力因被血塊遮住，故眼前一片陰暗、視力模糊。因未好好控制血糖，導致糖尿病視網膜病變再度復發，透過施行玻璃體出血的血塊清除手術，並檢查視網膜中心區域，所幸黃斑部未因此受傷，也讓患者找回光明，決定徹底治療糖尿病，好好控制血糖。

醫師提醒，糖尿病的病人需按時服藥切勿自行中斷，並建議三餐時間盡量規律，如此可避免血糖因延後用餐而忽高忽低。此外，也要定時記錄飯前飯後血糖值，以便能即時知悉自身血糖值最新狀況，而定期檢查眼睛則是預防視網膜病變的最重要關鍵所在，有追蹤就能發現異狀早處理，至少每半年接受一次眼部檢查為宜。

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